Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Europa League

  • Thứ sáu, 27/2/2026 20:02 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Tối 27/2, kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League mang tới những cặp đấu căng thẳng và hấp dẫn ngay từ đầu.

Europa League mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Aston Villa sẽ chạm trán Lille ở vòng 1/8 đội. Đại diện nước Anh thể hiện phong độ ổn định ở giai đoạn phân hạng khi chỉ đánh rơi 3 điểm và cán đích ở vị trí thứ 2. Họ bằng điểm với Lyon nhưng xếp sau do chỉ số phụ. Trong khi đó, đội bóng Pháp sẽ đối đầu Celta Vigo.

Đại diện Premeir League khác là Nottingham Forest phải vượt qua Midtjylland nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng làm nên chuyện ở châu Âu. Forest không thể lọt vào top 8 và phải đá play-off, nhưng xuất sắc vượt qua Fenerbahce sau 2 lượt trận căng thẳng.

Đáng chú ý, Forest từng thua Midtjylland 2-3 ngay tại City Ground ở trận sân nhà châu Âu đầu tiên sau 3 thập kỷ. Đại diện Premier League được dẫn dắt bởi HLV Vitor Pereira và trải qua mùa giải nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo khi đang trong cuộc đua trụ hạng.

Những cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1/8 Europa League năm nay gồm Porto gặp Stuttgart, AS Roma đụng độ đối thủ ở Serie A là Bologna, Real Betis so tài Panathinaikos, còn Braga gặp Ferencvaros và Freiburg đối đầu Genk.

Villa được đánh giá cao không chỉ bởi phong độ mà còn nhờ kinh nghiệm của HLV Unai Emery. Ông từng 4 lần vô địch Europa League, gần nhất là cùng Villarreal năm 2021. Với "ông vua Europa League" trên băng ghế chỉ đạo, đại diện nước Anh có cơ sở để mơ về một hành trình thành công tại đấu trường này.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 13/3, và các trận lượt về vào ngày 20/3. Các đội hạt giống (top 8 ở vòng phân hạng) được chơi lượt về trên sân nhà.

Europa League anh 1

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League.

Kết quả bốc thăm Champions League bị nghi dàn xếp

Không ít người hâm mộ cho rằng kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League "có mùi sắp đặt" khi Man City tiếp tục chạm trán Real Madrid.

59 phút trước

Lá thăm 'tử thần' gọi tên Real Madrid và Man City

Sau những mùa giải Champions League đầy duyên nợ, lá thăm một lần nữa đưa Real Madrid chạm trán Manchester City ở vòng knock-out mùa này.

1 giờ trước

Sự cố ở lễ bốc thăm Champions League

Tối 27/2, khoảnh khắc "dở khóc dở cười" xuất hiện trên sân khấu lễ bốc thăm Champions League khi Ivan Rakitic lúng túng không thể mở quả bóng chứa lá thăm.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Europa League Europa League

    Đọc tiếp

    Phan ung cua Chelsea khi dai chien PSG hinh anh

    Phản ứng của Chelsea khi đại chiến PSG

    1 giờ trước 19:26 27/2/2026

    0

    Lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League mang đến hàng loạt cặp đấu hấp dẫn, trong đó đáng chú ý là màn đại chiến giữa Chelsea và PSG.

    Nhanh dau sieu kho o vong 1/8 Champions League hinh anh

    Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

    1 giờ trước 19:15 27/2/2026

    0

    Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý