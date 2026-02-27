Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Europa League

Tối 27/2, kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League mang tới những cặp đấu căng thẳng và hấp dẫn ngay từ đầu.

Europa League mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Aston Villa sẽ chạm trán Lille ở vòng 1/8 đội. Đại diện nước Anh thể hiện phong độ ổn định ở giai đoạn phân hạng khi chỉ đánh rơi 3 điểm và cán đích ở vị trí thứ 2. Họ bằng điểm với Lyon nhưng xếp sau do chỉ số phụ. Trong khi đó, đội bóng Pháp sẽ đối đầu Celta Vigo.

Đại diện Premeir League khác là Nottingham Forest phải vượt qua Midtjylland nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng làm nên chuyện ở châu Âu. Forest không thể lọt vào top 8 và phải đá play-off, nhưng xuất sắc vượt qua Fenerbahce sau 2 lượt trận căng thẳng.

Đáng chú ý, Forest từng thua Midtjylland 2-3 ngay tại City Ground ở trận sân nhà châu Âu đầu tiên sau 3 thập kỷ. Đại diện Premier League được dẫn dắt bởi HLV Vitor Pereira và trải qua mùa giải nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo khi đang trong cuộc đua trụ hạng.

Những cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1/8 Europa League năm nay gồm Porto gặp Stuttgart, AS Roma đụng độ đối thủ ở Serie A là Bologna, Real Betis so tài Panathinaikos, còn Braga gặp Ferencvaros và Freiburg đối đầu Genk.

Villa được đánh giá cao không chỉ bởi phong độ mà còn nhờ kinh nghiệm của HLV Unai Emery. Ông từng 4 lần vô địch Europa League, gần nhất là cùng Villarreal năm 2021. Với "ông vua Europa League" trên băng ghế chỉ đạo, đại diện nước Anh có cơ sở để mơ về một hành trình thành công tại đấu trường này.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 13/3, và các trận lượt về vào ngày 20/3. Các đội hạt giống (top 8 ở vòng phân hạng) được chơi lượt về trên sân nhà.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League.