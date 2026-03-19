Bayern Munich 'tuyên chiến' Real Madrid

Chiến thắng hủy diệt trước Atalanta giúp Bayern Munich bước vào tứ kết với niềm tin lớn, nhưng Real Madrid vẫn là thử thách mang tính định mệnh.

Bayern Munich gửi cảnh báo đến Real Madrid: “Chúng tôi mạnh hơn năm 2024”.

Bayern Munich không giấu tham vọng khi chạm trán Real Madrid tại tứ kết Champions League. Sau màn vùi dập Atalanta với tổng tỷ số 10-2, đại diện nước Đức bước vào cuộc đối đầu với tâm thế của một ứng viên vô địch thực thụ.

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Bayern lúc này. Họ chơi bùng nổ, hiệu quả và giàu năng lượng. Tuy nhiên, lịch sử lại không đứng về phía đội bóng xứ Bavaria.

Kể từ năm 2012, Bayern thua Real Madrid 4 trong 5 lần đối đầu tại vòng knock-out. Một thống kê đủ để nhắc nhở rằng đây không chỉ là trận đấu của hiện tại, mà còn là cuộc chiến với quá khứ.

“Đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi”, Giám đốc thể thao Max Eberl thừa nhận. Nhưng ngay sau đó, ông cũng nhấn mạnh: Real Madrid luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm quan trọng.

Nỗi ám ảnh gần nhất đến từ năm 2024. Trận thua gây tranh cãi, với những quyết định trọng tài khiến Bayern lỡ hẹn với trận chung kết, vẫn còn in đậm trong ký ức tại Allianz Arena.

Harry Kane là một trong những người không quên điều đó. “Chúng tôi đã ở rất gần trận chung kết. Thật khó chấp nhận”, tiền đạo người Anh chia sẻ. Tuy vậy, Kane tin rằng Bayern hiện tại đã khác: “Chúng tôi đang ở trạng thái tốt hơn”.

Kane đang có phong độ cao.



Sự tự tin ấy không phải vô cớ. Bayern đang sở hữu một tập thể cân bằng, với hàng công đạt hiệu suất cao và lối chơi ngày càng hoàn thiện dưới thời HLV Vincent Kompany.

Nhà cầm quân người Bỉ gọi đây là “một cặp đấu đỉnh cao”, nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo rõ ràng: “Real Madrid càng gặp đối thủ mạnh, họ càng chơi hay”.

Đó chính là điều khiến cuộc đối đầu này trở nên đặc biệt. Một bên là Bayern đang thăng hoa, khao khát thay đổi lịch sử. Bên kia là Real Madrid, đội bóng đã quá quen với những khoảnh khắc quyết định ở Champions League.

Ngay cả Kompany cũng không muốn nói về cửa trên. “Cả hai đội đều có chất lượng. Điều tôi quan tâm là chiến thắng”, ông khẳng định.

Trong khi đó, truyền thông Đức nhanh chóng đẩy cao nhiệt trước trận đấu. Tờ Bild giật tít đầy thách thức: “Chuẩn bị đi, Vinicius”, như một lời nhắn gửi đến ngôi sao của Real Madrid.

Tất cả tạo nên một bầu không khí đặc quánh căng thẳng trước giờ bóng lăn.

Bayern Munich có thể đang ở phong độ tốt nhất. Nhưng trước Real Madrid, phong độ chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất.

Ở Champions League, bản lĩnh mới là thứ định đoạt số phận.