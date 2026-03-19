Cuộc họp định đoạt tương lai Pep

Sau khi Manchester City bị Real Madrid loại khỏi vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 1-5, áp lực lên Pep Guardiola đang ở mức cao nhất kể từ khi ông đến sân Etihad.

Pep vẫn còn hợp đồng với Manchester City đến năm 2027.

Theo thông tin từ beIN Sports, một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra trong những ngày tới giữa Pep Guardiola và ban lãnh đạo Manchester City, và kết quả của cuộc họp này có thể định đoạt tương lai của nhà cầm quân xứ Catalonia tại CLB.

Cuộc họp sắp tới diễn ra giữa Pep Guardiola, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và Giám đốc điều hành Ferran Soriano. Các bên sẽ đánh giá toàn diện mùa giải 2025/26, trong bối cảnh Man City rất có thể trắng tay ở hai sân chơi quan trọng là Champions League và Premier League.

Chưa rõ cuộc họp này sẽ diễn ra trước hay sau trận chung kết League Cup với Arsenal vào ngày 22/3, nhưng ban lãnh đạo Man City đang cân nhắc mọi phương án, kể cả việc thay Pep ở mùa giải tới.

Sau khi Manchester City bị Real Madrid loại khỏi Champions League, áp lực lên ông và ban lãnh đạo CLB đang ngày càng lớn. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Man City bị loại ngay từ vòng 1/8, thành tích kém xa so với tiêu chuẩn Pep thiết lập trong gần một thập kỷ.

Guardiola còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng ông vài lần bày tỏ sự mệt mỏi và suy nghĩ về việc có nên tiếp tục dẫn dắt Man City hay không. Một số nguồn cho biết Pep cân nhắc khả năng ra đi nếu không tìm được giải pháp để đưa Manchester City trở lại đỉnh cao.

