Donnarumma lộ nhược điểm 'chết người'

Gianluigi Donnarumma bộc lộ điểm yếu cố hữu giai đoạn vừa qua và có thể ảnh hưởng đến cả mùa giải của Man City.

Donnarumma gây thất vọng thời gian qua.

Chỉ trong vòng 1 tuần, thủ môn người Italy phải chịu trách nhiệm cho 2 bàn thua quan trọng của Manchester City trước West Ham và Real Madrid. Trong trận hòa West Ham ở Premier League, Donnarumma tiếp tục gặp vấn đề với các quả tạt và tình huống không chiến.

Bàn gỡ hòa 1-1 của "Búa tạ" thực tế xuất phát từ quả phạt góc duy nhất của họ trong trận. Đó là pha bóng bổng mà Donnarumma không xử lý tốt, dẫn đến việc trung vệ West Ham tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Đây là điểm yếu quen thuộc của anh từ thời PSG và tuyển Italy, khi thường gặp khó khăn với các pha bóng bổng hoặc rót vào vùng cấm. Bàn thua tai hại gián tiếp khiến Man City mất điểm trên sân West Ham, dẫn đến nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Trước đó, trong trận gặp Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Donnarumma cũng mắc lỗi nghiêm trọng khi lao ra khỏi khung thành để đối đầu Federico Valverde. Thay vì dùng tay chắn bóng trong vùng cấm, anh cố gắng dùng chân cản phá, tạo điều kiện cho Valverde dễ dàng vượt qua và ghi bàn vào lưới trống.

Joe Hart, cựu thủ môn Man City, phân tích rằng Donnarumma có thể do dự vì lo ngại chạm bóng ngoài vòng cấm, nhưng quyết định này vẫn bị coi là kỳ lạ và dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Donnarumma trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Man City sau sai lầm dẫn đến bàn thua trước Real Madrid.

Pha bóng trên cũng khiến nhiều cổ động viên Man City bức xúc trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Donnarumma "quên" rằng mình vẫn đang đứng trong vòng cấm và hoàn toàn có thể dùng tay để ngăn cản Valverde.

Một số ý kiến khác cho rằng thủ môn người Italy mất tập trung trong khoảnh khắc quyết định, khiến đội nhà phải trả giá đắt. Sau bàn thua, Real Madrid tiếp tục tận dụng tốt thế trận. Valverde ghi thêm 2 bàn thắng nữa ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả trên khiến Man City đối mặt nhiệm vụ rất khó khăn ở trận lượt về trên sân Etihad. Dù vẫn có những pha cứu thua xuất sắc từ khi gia nhập Manchester City, các lỗi cá nhân thời gian qua khiến Donnarumma bị chỉ trích.

Những điểm yếu này của Donnarumma không mới, nhưng nó rơi vào đúng thời điểm Manchester City đang ở giai đoạn quan trọng nhất tại Champions League và Premier League.

Highlights West Ham 1-1 Man City

