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Thể thao World Cup 2026

Người đẹp từng gây bão World Cup 2010 tái xuất

  • Thứ hai, 8/6/2026 11:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

16 năm sau khi trở thành hiện tượng toàn cầu tại World Cup 2010, người mẫu kiêm MC Larissa Riquelme sẽ lần đầu tiên trực tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Larissa Riquelme trở lại World Cup 2026.

Mùa hè 2010 tại Nam Phi, Larissa bất ngờ nổi tiếng khắp thế giới dù chưa từng đặt chân đến World Cup. Khi đó, cô làm việc cho một cơ quan truyền thông ở thủ đô Asuncion và thường xuyên xuất hiện tại các khu vực công cộng để cổ vũ đội tuyển Paraguay.

Những hình ảnh Larissa trong màu áo đỏ - trắng của Paraguay nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo quốc tế. Truyền thông Tây Ban Nha là nơi đầu tiên gọi cô là "Bạn gái World Cup", trước khi biệt danh này phủ sóng toàn cầu và gắn liền với tên tuổi người đẹp suốt nhiều năm.

Nhờ sức hút từ World Cup 2010, Larissa nhận được hàng loạt lời mời làm việc tại Tây Ban Nha, Peru, Chile, Venezuela cũng như nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Điều thú vị là phần lớn người hâm mộ đều tin Larissa từng xuất hiện trên khán đài tại Nam Phi. Thực tế, cô chưa từng đến World Cup. "Tôi chưa bao giờ có mặt ở Nam Phi năm đó, nhưng rất nhiều người vẫn nghĩ ngược lại", Larissa tiết lộ.

Thậm chí, huyền thoại Paraguay, Jose Luis Chilavert từng gọi điện cho cô trong thời gian diễn ra giải đấu vì tưởng rằng cô theo dõi trận Paraguay hòa Italy 1-1 trên khán đài sân Green Point.

Thực tế, Larissa chỉ xem trận đấu cùng người hâm mộ tại một quảng trường ở Asuncion. Chính tại đây, những bức ảnh nổi tiếng giúp cô trở thành biểu tượng cho sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Nam Mỹ.

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên Larissa trực tiếp tham dự giải đấu. Giống như đội tuyển Paraguay trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau nhiều năm vắng bóng, Larissa tái xuất sau 16 năm, nhưng lần này với tư cách một nhà báo và người hâm mộ thật sự trên các khán đài tại Mỹ, Canada và Mexico.

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Minh Nghi

Larissa Riquelme Larissa Riquelme

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