World Cup cho MU lời giải về bài toán Cunha

Giữa những tranh luận về vị trí sở trường và vai trò tại Manchester United, World Cup 2026 có thể trở thành sân khấu quyết định tương lai của Matheus Cunha.

Cunha không chơi ở một vị trí cụ thể nào dưới thời HLV Carrick.

62,5 triệu bảng là con số đủ lớn để tạo kỳ vọng. Nhưng sau mùa giải đầu tiên tại Manchester United, Matheus Cunha vẫn để lại một câu hỏi chưa có lời giải: Đâu mới là vị trí tốt nhất dành cho anh? Đó là nghịch lý mà nhiều cầu thủ đa năng từng đối mặt. Khi có thể chơi ở quá nhiều vị trí, họ lại khó trở thành lựa chọn số một cho bất kỳ vai trò nào.

Tại MU, Cunha từng được Ruben Amorim sử dụng như một số 10 lệch trái và tạo ra nhiều dấu ấn tích cực. Khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng, vai trò của tiền đạo người Brazil trở nên khó đoán hơn. Có thời điểm, anh là quân bài chiến lược từ ghế dự bị. Có lúc, anh được kéo ra cánh trái. Nhưng cảm giác xuyên suốt vẫn là một cầu thủ đang đi tìm chỗ đứng rõ ràng trong hệ thống mới.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Cunha. Ở tuyển Brazil, anh thường xuyên được sử dụng tại khu vực trung lộ. Đây cũng là nơi giúp Cunha phát huy tốt nhất khả năng liên kết lối chơi, di chuyển rộng và tạo khoảng trống cho đồng đội. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đủ để đảm bảo một suất đá chính dưới thời Carlo Ancelotti.

Vấn đề của Cunha nằm ở chỗ Brazil đang sở hữu quá nhiều phương án tấn công. Raphinha và Vinicius Jr gần như chắc chắn xuất hiện ở hai cánh. Trong khi đó, Endrick và Igor Thiago mang đến mẫu trung phong mà "Selecao" đang thiếu.

Hành trình ở World Cup cùng Brazil có thể giúp Cunha trong việc tìm được vị trí chơi hay nhất.

Ancelotti cũng thừa nhận sự khác biệt giữa các lựa chọn. Endrick sắc bén hơn trong vùng cấm còn Igor Thiago mang đến điểm tựa rõ ràng ở tuyến đầu. Riêng Cunha nổi bật ở khả năng kết nối và tổ chức lối chơi.

Nếu Brazil ưu tiên sự hiệu quả trong vùng cấm, Cunha có thể phải chấp nhận vai trò dự bị. Nhưng nếu Ancelotti muốn duy trì khả năng kiểm soát và kết nối giữa các tuyến, tiền đạo của MU lại trở thành mắt xích quan trọng.

Điều thú vị là câu chuyện ở tuyển Brazil cũng phản chiếu tương lai của Cunha tại Old Trafford bởi Carrick đang xây dựng một MU phiên bản mới. Ở đó, sự cạnh tranh cũng khốc liệt không kém khi Patrick Dorgu trở lại còn đội bóng vẫn tiếp tục tìm kiếm những phương án tấn công khác trên thị trường chuyển nhượng.

Bởi vậy, World Cup lần này không chỉ là cuộc đua giành chức vô địch của Brazil. Với riêng Cunha, đó còn là cơ hội chứng minh anh không phải mẫu cầu thủ "đá được nhiều vị trí", mà là cầu thủ đủ giỏi để thành lựa chọn số một ở một vị trí cụ thể.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.

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