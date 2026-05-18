MU tìm thấy 'Bruno Fernandes mới'

Matheus Cunha tiếp tục tỏa sáng trước Nottingham Forest và cho thấy anh đang trở thành mẫu cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Manchester United bên cạnh Bruno Fernandes.

Trong sự nghiệp, Cunha thường khởi đầu chậm trước khi bùng nổ mạnh mẽ khi tìm được sự tự tin và vai trò phù hợp trong hệ thống chiến thuật.

Manchester United đang thay đổi rất nhanh dưới thời Michael Carrick, và điều khiến người hâm mộ Old Trafford cảm thấy hào hứng nhất lúc này không chỉ nằm ở các chiến thắng. Quan trọng hơn, họ bắt đầu nhìn thấy những cầu thủ đủ sức tạo ra bản sắc mới cho đội bóng.

Trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest thuộc vòng 37 Premier League tối 17/5, cái tên nổi bật nhất dĩ nhiên vẫn là Bruno Fernandes. Đội trưởng MU tiếp tục chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp rất cao khi thực hiện tới tám đường chuyền tạo cơ hội và cân bằng kỷ lục kiến tạo. Nếu các đồng đội dứt điểm tốt hơn, Fernandes hoàn toàn có thể rời sân với bốn hoặc năm pha kiến tạo.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở chỗ lần đầu tiên sau nhiều năm, Bruno Fernandes không còn là cầu thủ duy nhất tạo ra cảm giác gánh cả đội trên vai. Matheus Cunha đang dần mang tới hình ảnh ấy.

Tiền đạo người Brazil tiếp tục có một trận đấu xuất sắc trước Forest khi ghi bàn, tạo ra bốn cơ hội cho đồng đội và liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng sự tự tin rất lớn. Một trong những đường chuyền của Cunha suýt trở thành kiến tạo nếu Bryan Mbeumo không dứt điểm trúng cột dọc.

Nhưng điều khiến Cunha trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở các con số. MU suốt nhiều năm qua luôn thiếu những cầu thủ có khả năng truyền năng lượng lên toàn đội. Bruno Fernandes gần như là người duy nhất duy trì cường độ chơi bóng cao, tinh thần chiến đấu và khát khao tạo khác biệt trong mọi trận đấu. Đó là lý do mỗi khi Bruno xuống phong độ hoặc vắng mặt, MU thường lập tức trở nên nhạt nhòa.

Cunha luôn chơi với sự tự tin của một cầu thủ tin rằng mình có thể thay đổi trận đấu bất kỳ lúc nào.

Giờ đây, Cunha bắt đầu mang lại cảm giác tương tự. Anh chơi bóng đầy ngẫu hứng nhưng không hời hợt. Tiền đạo Brazil rê bóng thành công cả ba lần thử qua người trước Forest, thắng bốn pha tranh chấp tay đôi và liên tục di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội. Quan trọng hơn, Cunha luôn chơi với sự tự tin của một cầu thủ tin rằng mình có thể thay đổi trận đấu bất kỳ lúc nào.

Đó là phẩm chất rất ít cầu thủ MU sở hữu trong nhiều năm qua. Điều đáng nói là Cunha không hề khởi đầu dễ dàng tại Old Trafford. Trước tháng 12, anh mới chỉ ghi một bàn cho MU và từng bị đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi với Premier League. Không ít người cho rằng tiền đạo Brazil sẽ trở thành thêm một bản hợp đồng thất bại khác của đội bóng.

Nhưng Cunha kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên anh cần thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Trong sự nghiệp, Cunha thường khởi đầu chậm trước khi bùng nổ mạnh mẽ khi tìm được sự tự tin và vai trò phù hợp trong hệ thống chiến thuật.

Carrick dường như hiểu rất rõ điều đó. HLV người Anh không ép Cunha trở thành mẫu tiền đạo cắm đơn thuần mà trao cho anh sự tự do để di chuyển, kết nối và tham gia vào mọi điểm nóng trên hàng công. Chính điều này giúp tiền đạo Brazil phát huy tối đa bộ kỹ năng toàn diện của mình.

Điều khiến CĐV MU phấn khích hơn cả nằm ở viễn cảnh mùa tới. Bộ ba Cunha, Mbeumo và Benjamin Sesko đã cùng ghi từ 10 bàn trở lên ngay trong mùa đầu tiên khoác áo CLB, thành tích hiếm thấy trong lịch sử Premier League.

Nếu tiếp tục duy trì sự phát triển hiện tại, Cunha hoàn toàn có thể chạm mốc hơn 30 lần góp dấu giày vào bàn thắng trên mọi đấu trường mùa tới. Nhưng quan trọng hơn cả bàn thắng hay kiến tạo, MU cuối cùng cũng tìm thấy thêm một cầu thủ biết kéo cả đội tiến lên bằng cá tính và nguồn năng lượng của mình.

Đó là điều Old Trafford chờ đợi từ rất lâu kể từ sau thời kỳ đỉnh cao hậu Sir Alex Ferguson.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD