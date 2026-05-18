Kỷ lục điên rồ của MU

  Thứ hai, 18/5/2026 09:30 (GMT+7)
MU kéo dài kỷ lục suốt hơn 4 thập kỷ với chuỗi 400 trận bất bại tại Old Trafford mỗi khi dẫn trước sau hiệp một.

Theo Opta, "Quỷ đỏ" sở hữu thành tích 365 chiến thắng và 35 trận hòa trên sân nhà ở giải VĐQG Anh trong những trận họ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Đáng chú ý, chuỗi thành tích này kéo dài suốt hơn 40 năm.

Lần gần nhất MU thua một trận đấu tại Old Trafford sau khi dẫn trước trong hiệp một diễn ra từ tháng 5/1984. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford thất bại 1-2 trước Ipswich Town khi Premier League còn chưa ra đời.

Kể từ đó đến nay, bất kỳ đội bóng nào hành quân đến "Nhà hát của những giấc mơ" cũng không thể lật ngược tình thế nếu để MU dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên.

Dù MU trải qua không ít mùa giải biến động trong hơn một thập kỷ gần đây, Old Trafford vẫn duy trì được khả năng chiến thắng đặc biệt mỗi khi đội bóng nắm lợi thế sớm. Điều đó cho thấy sức ép sân nhà và khả năng kiểm soát trận đấu của MU vẫn là yếu tố tạo khác biệt lớn trước các đối thủ.

Cột mốc 400 trận càng trở nên ấn tượng hơn khi Premier League ngày càng cạnh tranh khốc liệt, khoảng cách giữa các đội bóng liên tục bị thu hẹp. Trong suốt thời gian đó, nhiều thế hệ cầu thủ và HLV thay đổi, nhưng quy luật bất thành văn tại Old Trafford vẫn tồn tại.

Tiếp đón Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League tối 17/5, MU có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Sau giờ nghỉ, hai đội tạo nên trận cầu giàu cảm xúc khi ghi thêm 4 bàn thắng. Kết quả, MU thắng 3-2 và chính thức giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

