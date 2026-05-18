Greenwood sắp mang bộn tiền về cho MU

  • Thứ hai, 18/5/2026 08:52 (GMT+7)
Mason Greenwood có thể rời Marseille chỉ sau hai mùa, giúp Manchester United thu về số tiền không nhỏ nhờ điều khoản cài sẵn trước đó.

Mason Greenwood đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của AS Roma sau mùa giải bùng nổ tại Marseille. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu tiền đạo người Anh lúc này đều phải đối mặt một vấn đề đến từ Manchester United.

Theo truyền thông Italy, Roma muốn đưa Greenwood về Olimpico để xây dựng hàng công mới dưới thời HLV Gian Piero Gasperini. Chân sút 24 tuổi ghi tới 48 bàn và có thêm 17 kiến tạo sau 81 trận cho Marseille kể từ khi rời Old Trafford năm 2024.

Dù vậy, Marseille không dễ nhả người. Đội bóng Pháp yêu cầu mức phí khoảng 50 triệu euro cho cầu thủ còn hợp đồng tới năm 2029.

Điều khiến thương vụ càng phức tạp nằm ở chỗ MU vẫn giữ phần trăm giá trị chuyển nhượng đáng kể trong lần chuyển nhượng tiếp theo của Greenwood. Điều đó đồng nghĩa Marseille gần như không thể giảm giá, bởi họ phải chia lại một phần tiền cho “Quỷ đỏ”.

Roma vì thế đứng trước bài toán tài chính đau đầu. Đội bóng thủ đô Italy có thể buộc phải bán Manu Kone hoặc Matias Soule để gom đủ ngân sách cho thương vụ này.

Tình thế của Marseille cũng không mấy dễ chịu. Việc chỉ cán đích thứ 5 Ligue 1 khiến đội bóng thành phố cảng mất vé Champions League và chịu tổn thất tài chính lớn. Greenwood vì thế trở thành cái tên có thể mang lại nguồn tiền quan trọng để cân bằng ngân sách.

Marseille cũng không có nhiều không gian để mặc cả do điều khoản với MU vẫn còn hiệu lực. Trong lúc đó, Roma hiểu rằng tấm vé Champions League mùa tới có thể quyết định toàn bộ thương vụ.

Nếu thắng Hellas Verona ở vòng cuối Serie A, đội bóng áo bã trầu sẽ giành vé dự Champions League, đồng nghĩa với việc có thêm nguồn thu đủ lớn để chính thức bước vào cuộc đua giành Greenwood.

Đào Trần

