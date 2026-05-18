Endrick chia tay Lyon

Rạng sáng 18/5, Endrick chính thức nói lời chia tay Lyon sau thời gian cho mượn ngắn ngủi nhưng ấn tượng.

Hình ảnh chia tay đầy cảm xúc của Endrick.

Sau thất bại 0-4 trước Lens ở Ligue 1, cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải, Endrick không giấu được cảm xúc khi xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe. Anh đi dọc các khán đài để vỗ tay cảm ơn người hâm mộ Lyon trong tiếng reo hò vang dội.

Khoảnh khắc Endrick đứng lặng vài giây hướng về khán đài rồi đặt tay lên ngực như lời cảm ơn khiến nhiều cổ động viên xúc động trong ngày chia tay.

Gia nhập Lyon hồi tháng 1, tài năng trẻ người Brazil nhanh chóng trở thành điểm sáng trên hàng công dù chỉ có chưa đầy nửa mùa giải để thích nghi. Tại Ligue 1, Endrick ghi 5 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân. Ở Coupe de France, anh tiếp tục đóng góp 2 bàn cùng 1 kiến tạo chỉ sau 3 trận.

Chưa dừng lại ở đó, chân sút sinh năm 2006 còn kịp ghi bàn tại Europa League, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Lyon trong giai đoạn lượt về mùa giải.

Việc một cầu thủ trẻ cập bến châu Âu giữa mùa giải và lập tức thích nghi là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Endrick nhanh chóng hòa nhập với môi trường bóng đá Pháp.

Anh liên tục cải thiện sự tự tin và trở thành nhân tố tạo khác biệt trong nhiều trận đấu lớn. Màn trình diễn ấn tượng ấy cũng củng cố niềm tin rằng Endrick sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn, tiền đạo Brazil sẽ quay về Real Madrid và được kỳ vọng góp mặt thường xuyên trong đội một. "Los Blancos" đón trở lại một tài năng trẻ tích luỹ thêm kinh nghiệm, sự tự tin và khả năng tạo ra khác biệt tại môi trường bóng đá đỉnh cao.