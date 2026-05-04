Tương lai Endrick khó đoán

Tài năng trẻ Endrick để ngỏ khả năng gắn bó lâu dài với đội bóng Pháp, bất chấp vẫn thuộc biên chế Real Madrid.

Endrick muốn tiếp tục gắn bó với Lyon.

Trong chiến thắng 4-2 trước Rennes thuộc vòng 32 Ligue 1 sáng 4/5, Endrick tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 5 tại giải đấu. Pha lập công của tiền đạo người Brazil góp phần quan trọng giúp Lyon duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Fonseca, Lyon có màn bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn cuối mùa. Từ chỗ nằm ngoài cuộc đua châu Âu, đội bóng này hiện nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất dự UEFA Champions League khi đang hơn Lille 2 điểm.

Sau trận đấu, Endrick thẳng thắn chia sẻ về tương lai và không giấu được sự hài lòng với cuộc sống tại Pháp. "Tôi cảm thấy rất tốt và hạnh phúc ở đây. Tôi yêu các đồng đội và môi trường này. Nếu phải trở lại Real Madrid, tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi cũng rất muốn gắn bó với Lyon", chân sút 18 tuổi cho biết.

Gia nhập Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Endrick nhanh chóng thích nghi và trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công. Sự tiến bộ rõ rệt của anh phản ánh đúng đà thăng hoa của đội bóng.

Lyon sẽ đối đầu Toulouse và Lens ở 2 vòng cuối, những trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé Champions League. Nếu Endrick tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn, không loại trừ khả năng Lyon sẽ tìm cách giữ chân anh lâu hơn, dù hợp đồng với Real Madrid kéo dài đến năm 2030.