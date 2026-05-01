Endrick: 'Tôi đã khóc ở Real Madrid'

Tiền đạo trẻ người Brazil thừa nhận những tháng ngày ám ảnh vì chấn thương và áp lực trong màu áo Real Madrid.

Hành trình tại châu Âu của Endrick không hề suôn sẻ như kỳ vọng. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, tài năng 19 tuổi lần đầu trải lòng về giai đoạn khó khăn khi còn thuộc biên chế Real Madrid.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 5/2025, khi Endrick dính chấn thương gân kheo. Chấn thương này khiến anh lỡ giai đoạn cuối mùa giải và đối mặt nguy cơ không thể dự Club World Cup. Nhưng theo chính cầu thủ người Brazil, nỗi ám ảnh lớn nhất lại đến từ yếu tố tâm lý.

“Tôi rất sợ. Tôi đã khóc nhiều lần. Bạn không biết mình có tái phát chấn thương hay không, có giữ được phong độ hay sẽ trở lại yếu hơn”, Endrick chia sẻ. Anh thừa nhận cảm giác mất phương hướng khi bị đẩy ra ngoài cuộc cạnh tranh vị trí.

Thực tế, tiền đạo này phải nghỉ hơn 3 tháng và tổng thời gian vắng mặt vượt quá 120 ngày do chấn thương và tái phát. Điều đó khiến anh tụt lại trong quá trình khẳng định bản thân tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Không chỉ vấn đề thể chất, áp lực từ môi trường bóng đá đỉnh cao cũng khiến Endrick thay đổi. “Bóng đá không phải là nơi dễ chịu. Đó là môi trường rất khắc nghiệt”, anh nói. Trước đây, cầu thủ trẻ này thường xuyên đọc bình luận trên mạng xã hội sau mỗi trận, nhưng hiện tại đã học cách bỏ qua.

Endrick đang nỗ lực tìm lại mình trong màu áo Lyon.

Trong giai đoạn khó khăn, Endrick nhận được sự hỗ trợ lớn từ các đàn anh. Anh đặc biệt nhắc đến Jude Bellingham như một điểm tựa tinh thần, người giúp anh hòa nhập nhanh hơn. Bên cạnh đó, Luka Modric cũng để lại ấn tượng sâu sắc với kinh nghiệm và đẳng cấp.

Hiện tại, Endrick thi đấu theo dạng cho mượn tại Lyon và có nhiều cơ hội ra sân hơn. Mục tiêu trước mắt của anh là giành suất tham dự World Cup, điều mà tiền đạo này xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Sau những trải nghiệm khắc nghiệt, Endrick cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Với anh, bóng đá đỉnh cao không chỉ là ánh hào quang, mà còn là nơi buộc mỗi cầu thủ phải học cách đứng dậy sau những cú ngã.