Endrick mất niềm vui chơi bóng ở Real

  • Thứ bảy, 25/4/2026 08:24 (GMT+7)
Cha của Endrick cho rằng thời gian tại Real Madrid lấy đi niềm vui chơi bóng của tiền đạo trẻ người Brazil.

Endrick có khởi đầu không tốt trong màu áo Real.

Tương lai của Endrick bất ngờ nóng trở lại sau những phát biểu đáng chú ý từ cha anh, ông Douglas Sousa, trong cuộc phỏng vấn với ESPN Brasil.

Theo Douglas Sousa, Endrick đang tin tưởng vào khả năng giành suất dự FIFA World Cup 2026 nếu tiếp tục thể hiện tốt trong những trận còn lại của mùa giải. Tiền đạo trẻ sẽ trở lại Real Madrid mùa tới sau quãng thời gian tạo dấu ấn khi thi đấu cho Lyon.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất nằm ở nhận xét của ông về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. "Endrick luôn nói sân bóng là công viên giải trí của nó. Nhưng ở Real Madrid, theo một cách nào đó, họ đã lấy đi công viên giải trí ấy", cha cầu thủ này chia sẻ.

Ông cho rằng điều con trai mình mong muốn đơn giản chỉ là được ra sân và tận hưởng bóng đá. Phát biểu này được xem như lời ám chỉ Endrick không có đủ niềm vui lẫn cơ hội phát triển trong giai đoạn đầu khoác áo Real Madrid.

Sau khi chuyển sang Lyon, tình hình của tài năng Brazil thay đổi tích cực. Douglas Sousa khẳng định Endrick tìm lại hạnh phúc và sự thoải mái trong môi trường mới. Ông cũng tiết lộ con dâu đóng vai trò quan trọng trong quyết định sang Pháp thi đấu. Gia đình Endrick hiện rất hài lòng với lựa chọn này.

Những màn trình diễn tại Ligue 1 giúp Endrick dần lấy lại vị thế và thu hút sự chú ý từ ban huấn luyện Real Madrid. Tiền đạo sinh năm 2006 được kỳ vọng trở lại Bernabeu mùa tới với hình ảnh khác hẳn trước đây. Ở tuổi còn rất trẻ, Endrick vẫn là dự án đầy hứa hẹn của Real Madrid.

Đào Trần

Endrick Real Madrid Lyon Brazil

