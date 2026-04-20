Hakimi 'nóng mặt' vì điệu nhảy ăn mừng của Endrick

Endrick tỏa sáng rực rỡ trước PSG rạng sáng 20/4, nhưng màn ăn mừng của anh khiến Achraf Hakimi công khai lên tiếng chỉ trích.

Màn ăn mừng khiêu khích của Endrick những những fan cuồng của PSG.

Vòng 30 Ligue 1, Paris Saint-Germain nhận cú sốc lớn trên sân nhà Parc des Princes khi thua Lyon, với Endrick trở thành nhân vật trung tâm.

Tài năng trẻ người Brazil góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Lyon. Anh mở tỷ số bằng cú dứt điểm một chạm uy lực, trước khi kiến tạo để Afonso Moreira nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Không chỉ làm khổ hàng thủ PSG, Endrick còn khiến khán đài chủ nhà dậy sóng bởi màn ăn mừng nhảy múa ngay trước khu vực CĐV Paris. Hành động này lập tức chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ đội chủ sân Parc des Princes.

Sau trận, Achraf Hakimi công khai nói về khoảnh khắc đó. Hậu vệ người Morocco thừa nhận anh yêu cầu Endrick bình tĩnh lại trong lúc trận đấu diễn ra.

"Endrick nên tập trung đá bóng, nhất là khi cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Nhưng khi cậu ấy làm những việc không liên quan đến bóng đá, điều đó có thể khiến tôi khó chịu, đặc biệt khi chúng tôi đang bị dẫn bàn", Hakimi chia sẻ.

Hakimi cho biết anh muốn các đồng đội giữ sự tập trung, đồng thời không hài lòng khi cầu thủ đối phương có những hành động hướng về phía người hâm mộ PSG.

Phát biểu của Hakimi nhanh chóng tạo chú ý, bởi nó cho thấy Endrick thực sự khuấy động tâm lý của PSG trong một buổi tối khó quên.

Kể từ khi gia nhập Lyon theo dạng cho mượn hồi tháng 1/2026, Endrick in dấu giày vào 14 bàn thắng, gồm 7 pha lập công và 7 kiến tạo.

Mục tiêu còn lại của anh là giúp Lyon giành vé dự Champions League trước khi trở lại Real Madrid vào mùa hè.

