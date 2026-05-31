Thiếu người như CR7, PSG khó lập hat-trick Champions League

PSG vừa làm được điều mà suốt nhiều năm tưởng như bất khả thi: bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Liệu họ có thể tiến xa hơn nữa?

Ronaldo góp công lớn giúp Real Madrid đoạt hat-trick tại Champions League.

Trước PSG, chỉ có Real Madrid từng làm được điều đó trong kỷ nguyên Champions League hiện đại. Nhưng khi cánh cửa lịch sử đã mở ra, một câu hỏi lớn khác xuất hiện: liệu PSG có thể tiến xa hơn và tái lập kỳ tích vô địch ba mùa liên tiếp như Real Madrid giai đoạn 2016-2018?

Câu trả lời là có thể, nhưng con đường phía trước thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều so với hành trình vừa qua.

Bảo vệ ngôi vô địch đã khó, lập hat-trick còn khó hơn nhiều

Ngay cả Real Madrid cũng cần không ít may mắn để bắt đầu chuỗi thống trị của mình. Trong trận chung kết năm 2016, đội bóng của Zinedine Zidane phải kéo Atletico Madrid vào loạt luân lưu mới có thể đăng quang. PSG mùa này cũng trải qua hoàn cảnh tương tự khi cần đến loạt sút cân não trước Arsenal để giữ lại chiếc cúp.

Điều đó cho thấy ở Champions League, đẳng cấp là điều kiện cần, nhưng may mắn luôn là điều kiện không thể thiếu.Tuy nhiên, may mắn chỉ giúp đội bóng vượt qua những thời khắc quyết định. Để thống trị châu Âu trong nhiều năm liên tiếp, các nhà vô địch còn cần những yếu tố mang tính nền tảng hơn.

Real Madrid giai đoạn 2016-2018 có Cristiano Ronaldo. Ba mùa giải liên tiếp ấy, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi lần lượt 16, 12 và 15 bàn tại Champions League. Không ít lần, khi Real Madrid rơi vào thế bế tắc hoặc đối mặt nguy cơ bị loại, Ronaldo xuất hiện để thay đổi cục diện.

CR7 không chỉ là chân sút số một mà còn là chiếc phao cứu sinh của cả hệ thống. PSG hiện tại lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Họ không còn xây dựng đội bóng quanh một siêu sao duy nhất. Thực tế, nhiều người cho rằng PSG chỉ thực sự trưởng thành sau khi chia tay Kylian Mbappe. Đội bóng của Luis Enrique trở nên cân bằng hơn, tổ chức hơn và ít phụ thuộc vào một cá nhân hơn.

Nhưng chính điều đó cũng tạo ra một câu hỏi lớn cho mùa giải tới. Nếu PSG rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ai sẽ là người đứng ra gánh đội? Trong hành trình bảo vệ ngôi vương, PSG vẫn có những nhân vật mang tính quyết định.

Mùa trước, Ousmane Dembele là đầu tàu kéo đội bóng tiến về phía trước. Mùa này, Khvicha Kvaratskhelia nhiều lần trở thành nguồn cảm hứng trong những trận đấu lớn. Ai có thể làm đấng cứu thế cho PSG khi họ chuẩn bị World Cup 20226 vắt kiệt sức.

PSG sẽ không dám phá vỡ cấu trúc hiện tại.

World Cup 2026 có thể là trở ngại lớn nhất của PSG

Mối đe dọa lớn hơn nhiều có thể đến từ World Cup 2026. Lịch sử từng chứng minh giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá cấp CLB. Sau cú hat-trick Champions League năm 2018, Real Madrid nhanh chóng sa sút. Một trong những nguyên nhân là các trụ cột phải trải qua mùa hè căng thẳng tại World Cup 2018 trước khi bước vào mùa giải mới với thể trạng hao mòn.

PSG đang đứng trước nguy cơ tương tự. Phần lớn ngôi sao của họ sẽ góp mặt tại World Cup 2026 cùng Pháp, Bồ Đào Nha hay nhiều đội tuyển mạnh khác. Một mùa hè kéo dài với áp lực khổng lồ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực lẫn tinh thần của các cầu thủ khi trở lại CLB.

Trong khi đó, World Cup 2026 là dịp các đội tìm thêm những mảnh ghép trong khi PSG lại không thể phá vỡ cấu trúc hiện giờ. Không chỉ vậy, việc PSG liên tiếp thống trị Champions League cũng khiến họ trở thành mục tiêu số một của phần còn lại châu Âu. Trong suốt mùa giải tới, các đối thủ sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hệ thống của Luis Enrique.

Không dám thay đổi đội hình chính là điều Real Madrid từng phải đối mặt sau mỗi lần đăng quang. Đó là thử thách lớn nhất cho ban huấn luyện PSG. Và cũng là lý do khiến việc giành chiếc cúp thứ ba liên tiếp có thể khó hơn rất nhiều so với hai chiếc cúp đầu tiên.