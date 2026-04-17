PSG không ngán bất kỳ CLB Anh nào

  • Thứ sáu, 17/4/2026 13:00 (GMT+7)
PSG phô diễn sức mạnh đáng sợ khi liên tiếp đánh bại hàng loạt ông lớn Premier League, khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương Champions League.

Sau chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool ở tứ kết Champions League, đại diện Ligue 1 thật sự trở thành "cơn ác mộng" đối với các CLB Anh. Những con số thống kê cho thấy sự áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng Pháp trước các đối thủ đến từ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Từ đầu mùa giải trước, PSG lần lượt đánh bại loạt đại diện Premier League gồm Man City, Liverpool (3 lần), Aston Villa, Arsenal, Tottenham và Chelsea. Không chỉ vậy, họ còn trực tiếp loại Liverpool (2 lần), Arsenal, Aston Villa và Chelsea khỏi Champions League, đồng thời vượt qua Man City và Newcastle ở vòng phân hạng.

Chiến thắng tại Anfield hôm 15/4 là minh chứng cho bản lĩnh và đẳng cấp của PSG. Dù Liverpool thi đấu nỗ lực, Ousmane Dembele lập cú đúp chấm dứt hy vọng của đại diện nước Anh, đưa PSG vào bán kết thuyết phục. Với phong độ hiện tại, bất kỳ đội bóng nào muốn vô địch châu Âu đều sẽ phải vượt qua một PSG cực kỳ đáng gờm.

Đằng sau thành công ấy là dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Luis Enrique. Dù mới có 76 trận tại Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha giành tới 49 chiến thắng, đạt trung bình 2,05 điểm mỗi trận. Thành tích vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane hay Pep Guardiola.

Từ năm 2014, chỉ Carlo Ancelotti và Hansi Flick sở hữu hiệu suất giành điểm tốt hơn Enrique tại Champions League. Với nền tảng đó, PSG tràn đầy cơ hội bảo vệ chức vô địch châu Âu, điều chưa đội bóng nào làm được kể từ Real Madrid năm 2018.

Số điểm PSG giành được (31) khi đối đầu các đội bóng Anh trong 14 trận từ mùa giải trước. Không đại diện Premier League nào giành quá 3 điểm khi chạm trán PSG trong cùng quãng thời gian.

Ekitike nghỉ 9 tháng

Hugo Ekitike không còn cơ hội dự World Cup 2026 do dính chấn thương khá nặng trong thất bại 0-2 của Liverpool trước PSG thuộc tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

44:2635 hôm qua

Anfield lại gây lo ngại an toàn sau chấn thương của Doue

Desire Doue trở thành nạn nhân mới nhất, làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của sân Anfield trong ngày PSG hạ Liverpool 2-0 thuộc lượt về tứ kết Champions League 2025/26.

09:29 15/4/2026

PSG lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội), PSG tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu khi loại Liverpool khỏi Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

07:01 15/4/2026

Minh Nghi

    Bong da mat di mot gia tri nhu Manninger hinh anh

    Bóng đá mất đi một giá trị như Manninger

    15 phút trước 13:00 17/4/2026

    0

    Từ nghề mộc đến bóng đá đỉnh cao, Alex Manninger để lại câu chuyện về sự giản dị và lao động bền bỉ giữa một thế giới ngày càng hào nhoáng.

    Aston Villa tro lai vi the chau Au hinh anh

    Aston Villa trở lại vị thế châu Âu

    1 giờ trước 12:00 17/4/2026

    0

    Từ nỗi ám ảnh xuống hạng đến bán kết Europa League, Aston Villa dưới thời Unai Emery đã lột xác thành một tập thể đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao.

    Bạn có thể quan tâm

