PSG không ngán bất kỳ CLB Anh nào

PSG phô diễn sức mạnh đáng sợ khi liên tiếp đánh bại hàng loạt ông lớn Premier League, khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương Champions League.

Sau chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool ở tứ kết Champions League, đại diện Ligue 1 thật sự trở thành "cơn ác mộng" đối với các CLB Anh. Những con số thống kê cho thấy sự áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng Pháp trước các đối thủ đến từ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Từ đầu mùa giải trước, PSG lần lượt đánh bại loạt đại diện Premier League gồm Man City, Liverpool (3 lần), Aston Villa, Arsenal, Tottenham và Chelsea. Không chỉ vậy, họ còn trực tiếp loại Liverpool (2 lần), Arsenal, Aston Villa và Chelsea khỏi Champions League, đồng thời vượt qua Man City và Newcastle ở vòng phân hạng.

Chiến thắng tại Anfield hôm 15/4 là minh chứng cho bản lĩnh và đẳng cấp của PSG. Dù Liverpool thi đấu nỗ lực, Ousmane Dembele lập cú đúp chấm dứt hy vọng của đại diện nước Anh, đưa PSG vào bán kết thuyết phục. Với phong độ hiện tại, bất kỳ đội bóng nào muốn vô địch châu Âu đều sẽ phải vượt qua một PSG cực kỳ đáng gờm.

Đằng sau thành công ấy là dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Luis Enrique. Dù mới có 76 trận tại Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha giành tới 49 chiến thắng, đạt trung bình 2,05 điểm mỗi trận. Thành tích vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane hay Pep Guardiola.

Từ năm 2014, chỉ Carlo Ancelotti và Hansi Flick sở hữu hiệu suất giành điểm tốt hơn Enrique tại Champions League. Với nền tảng đó, PSG tràn đầy cơ hội bảo vệ chức vô địch châu Âu, điều chưa đội bóng nào làm được kể từ Real Madrid năm 2018.

Số điểm PSG giành được (31) khi đối đầu các đội bóng Anh trong 14 trận từ mùa giải trước. Không đại diện Premier League nào giành quá 3 điểm khi chạm trán PSG trong cùng quãng thời gian.