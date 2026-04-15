Anfield lại gây lo ngại an toàn sau chấn thương của Doue

Desire Doue trở thành nạn nhân mới nhất, làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của sân Anfield trong ngày PSG hạ Liverpool 2-0 thuộc lượt về tứ kết Champions League 2025/26.

Doue đổ gục bên ngoài đường biên, còn trước đó Noa Lang gần như đứt lìa ngón tay.

Sự cố xảy ra ở hiệp hai tại sân Anfield, khi Doue tranh chấp quyết liệt với Dominik Szoboszlai. Sau pha va chạm, cầu thủ 20 tuổi mất thăng bằng, lao thẳng ra ngoài đường biên và đổ vào bảng quảng cáo. Đáng chú ý, anh còn va trúng một cậu bé nhặt bóng cùng thiết bị micro đặt sát sân, tạo nên khoảnh khắc hỗn loạn và đầy lo lắng.

Dù được đội ngũ y tế chăm sóc ngay bên ngoài sân, Doue vẫn nỗ lực trở lại thi đấu. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, anh tiếp tục đổ gục và buộc phải rời sân trong tình trạng tập tễnh. HLV Luis Enrique lập tức đưa ra sự thay đổi khi tung Bradley Barcola vào thay thế.

Tình huống va chạm tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn tại khu vực sát đường biên của sân Anfield. Trước đó, UEFA yêu cầu điều chỉnh khoảng cách giữa đường biên và bảng quảng cáo, sau khi Noa Lang của Galatasaray gặp tai nạn suýt mất ngón tay cũng ở chính sân này thuộc vòng 1/8.

PSG bước vào trận đấu với lợi thế dẫn 2 bàn sau lượt đi tại Paris. Họ vẫn kiểm soát tốt thế trận và tiếp tục đè bẹp Liverpool 2-0. Chấn thương của Doue vì thế trở thành nốt trầm hiếm hoi trong màn trình diễn thuyết phục của đại diện nước Pháp.

Doue đang trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo PSG với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 10 lần ra sân tại Champions League, cùng phong độ ổn định tại Ligue 1. Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Mùa trước, Doue được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết khi PSG hủy diệt Inter Milan 5-0.