Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

  • Thứ tư, 15/4/2026 07:01 (GMT+7)
Rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội), PSG tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu khi loại Liverpool khỏi Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Trên sân Anfield, đội bóng của HLV Luis Enrique cho thấy sức mạnh vượt trội qua hai lượt trận, giành chiến thắng chung cuộc 4-0 để hiên ngang tiến vào bán kết. PSG thắng thuyết phục với lối đá áp đảo toàn diện, phản ảnh sự ổn định và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ ở thời khắc quyết định.

Sau chiến thắng 1-0 tại Anfield mùa trước, đại diện nước Pháp tiếp tục đánh bại Liverpool 2-0 trên sân khách mùa này. Theo thống kê, PSG trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu giành chiến thắng hai mùa liên tiếp tại Anfield.

Đó là thành tích chưa từng có. Trước PSG, chỉ có Barcelona và Atalanta từng thắng liên tiếp trên sân Anfield, nhưng không phải ở 2 mùa giải liền kề.

Ngược lại, thất bại đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm áp lực. Đây là trận thua thứ 5 của Liverpool tại Champions League mùa này, con số tệ nhất trong lịch sử tham dự giải của "The Kop". Trước đó, kỷ lục buồn của họ chỉ dừng lại ở 4 thất bại, vào các mùa 2006/07 và 2018/19.

Liverpool trắng tay trên mọi đấu trường, đồng thời đối mặt nguy cơ không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Thành tích sa sút khiến làn sóng chỉ trích hướng về Slot gia tăng, khi nhiều CĐV kêu gọi ban lãnh đạo sớm đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Với phong độ hiện tại và quỹ đạo phát triển trái ngược, Liverpool chắc chắn sẽ không muốn tái ngộ PSG ở Champions League mùa tới nếu họ còn cơ hội góp mặt.

Cơn ác mộng ập đến với sao tuyển Pháp

Tiền đạo Hugo Ekitike đứng trước nguy cơ đứt gân Achilles sau khi rời sân bằng cáng trong thất bại của Liverpool trước PSG tại tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

2 giờ trước

Quyết định khiến Slot bị chỉ trích thậm tệ

Hai quyết định nhân sự của HLV Arne Slot trở thành tâm điểm tranh cãi khi Liverpool bị PSG loại với tổng tỷ số 0-4 tại tứ kết Champions League.

2 giờ trước

Thảm bại ở Anfield, Liverpool có mùa giải trắng tay

Rạng sáng 15/4, Ousmane Dembele ghi cú đúp giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0, qua đó vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-0.

7 giờ trước

Minh Nghi

PSG Hà Nội PSG

    Đọc tiếp

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý