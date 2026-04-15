PSG lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội), PSG tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu khi loại Liverpool khỏi Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Trên sân Anfield, đội bóng của HLV Luis Enrique cho thấy sức mạnh vượt trội qua hai lượt trận, giành chiến thắng chung cuộc 4-0 để hiên ngang tiến vào bán kết. PSG thắng thuyết phục với lối đá áp đảo toàn diện, phản ảnh sự ổn định và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ ở thời khắc quyết định.

Sau chiến thắng 1-0 tại Anfield mùa trước, đại diện nước Pháp tiếp tục đánh bại Liverpool 2-0 trên sân khách mùa này. Theo thống kê, PSG trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu giành chiến thắng hai mùa liên tiếp tại Anfield.

Đó là thành tích chưa từng có. Trước PSG, chỉ có Barcelona và Atalanta từng thắng liên tiếp trên sân Anfield, nhưng không phải ở 2 mùa giải liền kề.

Ngược lại, thất bại đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm áp lực. Đây là trận thua thứ 5 của Liverpool tại Champions League mùa này, con số tệ nhất trong lịch sử tham dự giải của "The Kop". Trước đó, kỷ lục buồn của họ chỉ dừng lại ở 4 thất bại, vào các mùa 2006/07 và 2018/19.

Liverpool trắng tay trên mọi đấu trường, đồng thời đối mặt nguy cơ không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Thành tích sa sút khiến làn sóng chỉ trích hướng về Slot gia tăng, khi nhiều CĐV kêu gọi ban lãnh đạo sớm đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Với phong độ hiện tại và quỹ đạo phát triển trái ngược, Liverpool chắc chắn sẽ không muốn tái ngộ PSG ở Champions League mùa tới nếu họ còn cơ hội góp mặt.