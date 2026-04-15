Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm bại ở Anfield, Liverpool có mùa giải trắng tay

  • Thứ tư, 15/4/2026 01:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 15/4, Ousmane Dembele ghi cú đúp giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0, qua đó vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-0.

Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại châu Âu khi trở thành đội bóng Pháp đầu tiên trong lịch sử ba lần liên tiếp lọt vào bán kết UEFA Champions League.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại "chảo lửa" Anfield không chỉ tái hiện tỷ số trận lượt đi mà còn chính thức biến Liverpool thành cựu á quân, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thầy trò Arne Slot gục ngã trước đại diện nước Pháp.

PSG quá mạnh.

Dù nhập cuộc với tinh thần "ngược dòng" rực cháy như đêm huyền diệu trước Barcelona năm 2019, Liverpool sớm phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Hy vọng của đội chủ nhà bị dội gáo nước lạnh khi Hugo Ekitike dính chấn thương sớm.

Sự xuất hiện của Mohamed Salah từ băng ghế dự bị đã thắp lại đôi chút ánh sáng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov và sự lăn xả của Marquinhos đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm từ Milos Kerkez hay Virgil van Dijk.

Bước sang hiệp hai, HLV Arne Slot thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Tuy nhiên, khi các cơ hội của Cody Gakpo hay Joe Gomez lần lượt trôi qua, và VAR từ chối một quả phạt đền của Alexis Mac Allister, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với "The Kop".

Liverpool thảm bại.

Phút 70, từ đường dọn cỗ của Kvaratskhelia, Ousmane Dembele tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp phá vỡ thế bế tắc. Cơn ác mộng khép lại ở phút bù giờ khi Bradley Barcola kiến tạo để Dembele hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng tổng tỷ số 4-0 cho PSG.

Thất bại này đẩy Liverpool vào tình cảnh trắng tay toàn diện ở mùa giải năm nay. Áp lực ngàn cân hiện đang đè nặng lên vai Arne Slot, khi ông buộc phải đưa đội bóng cán đích trong top 5 Premier League nếu muốn giữ chiếc ghế tại Anfield.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

Đội bóng Anh hốt bạc nhờ thương vụ 100 triệu bảng của PSG

Middlesbrough đứng trước cơ hội thu về khoản tiền "ăn theo" kỷ lục thế giới nếu Aston Villa bán Morgan Rogers trong kỳ chuyển nhượng hè này.

07:39 12/4/2026

Neves thổi bùng tranh cãi về Ronaldo

Màn đánh giá của tiền vệ Joao Neves (PSG) về đàn anh Cristiano Ronaldo đang thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.

07:37 12/4/2026

Hợp đồng lịch sử đưa Enrique vào top 3 HLV lương cao nhất thế giới

HLV Luis Enrique tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain trong một thỏa thuận được mô tả là lịch sử, cả về tầm vóc lẫn giá trị tài chính.

46:2767 hôm qua

Minh Nghi

PSG PSG

    Đọc tiếp

    Yamal suy sup hinh anh

    Yamal suy sụp

    23 phút trước 04:45 15/4/2026

    0

    Rạng sáng 15/4, Lamine Yamal không giấu nổi thất vọng khi Barcelona bị loại ở tứ kết Champions League.

    Pha va cham ron nguoi cua cau thu Barca hinh anh

    Pha va chạm rợn người của cầu thủ Barca

    24 phút trước 04:43 15/4/2026

    0

    Rạng sáng 15/4, pha va chạm trực diện với thủ môn Juan Musso khiến Fermin Lopez chảy máu mặt, trở thành khoảnh khắc ám ảnh giữa trận tứ kết lượt về Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid.

    VAR gay phan no trong ngay Liverpool tham bai hinh anh

    VAR gây phẫn nộ trong ngày Liverpool thảm bại

    25 phút trước 04:43 15/4/2026

    0

    Rạng sáng 15/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain xuất hiện khoảnh khắc gây phẫn nộ của hàng vạn khán giả tại Anfield.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý