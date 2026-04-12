Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng Anh hốt bạc nhờ thương vụ 100 triệu bảng của PSG

  • Chủ nhật, 12/4/2026 07:39 (GMT+7)
Middlesbrough đứng trước cơ hội thu về khoản tiền "ăn theo" kỷ lục thế giới nếu Aston Villa bán Morgan Rogers trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Morgan Rogers lọt vào tầm ngắm của PSG.

Rogers là ví dụ điển hình cho thương vụ "mua rẻ, bán đắt" kinh điển. Năm 2023, Middlesbrough chỉ bỏ ra 1,5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này từ Man City. Dù chỉ gắn bó hơn nửa mùa giải, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Aston Villa.

Hè 2024, Villa chi tổng cộng khoảng 16 triệu bảng (bao gồm phụ phí) để sở hữu cầu thủ này. Các điều khoản cộng thêm được kích hoạt nhờ những cột mốc như ra mắt tuyển Anh hay giành vé dự Champions League.

Điểm mấu chốt nằm ở điều khoản bán lại. Middlesbrough được cài cắm tỷ lệ hưởng 20% giá trị chuyển nhượng trong tương lai. Nếu PSG hoàn tất thương vụ 100 triệu bảng, đội bóng hạng Nhất Anh thu về thêm khoảng 20 triệu bảng.

Đó là con số kỷ lục thế giới về phí "sell-on". Năm 2023, Independiente Valle gây chú ý khi hưởng lợi 20% từ thương vụ Moises Caicedo rời Brighton để chuyển tới Chelsea với giá 100 triệu bảng.

Về phía Aston Villa, áp lực tài chính là yếu tố then chốt. Nếu không giành quyền dự Champions League mùa tới, họ có thể buộc phải bán Rogers để đảm bảo tuân thủ các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính. Điều này càng khiến khả năng "bom tấn" xảy ra trở nên rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh đó, Rogers có thể trở thành thương vụ có giá trị kinh tế đặc biệt lớn. Nếu kịch bản xảy ra, đây sẽ là minh chứng cho sức mạnh của các điều khoản chuyển nhượng thông minh khi một thương vụ nhỏ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ về sau.

Cú sốc với Sancho

Aston Villa vừa đón nhận tin không vui về lực lượng khi tiền vệ Jadon Sancho dính chấn thương vai và sẽ phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

06:31 3/4/2026

Sancho liên tục ghi dấu ấn

Đêm 22/3, Aston Villa đánh bại West Ham 2-0 để giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 31 vòng.

23:28 22/3/2026

Aston Villa muốn sa thải HLV Emery

Aston Villa tổ chức họp khẩn cấp hội đồng quản trị để thảo luận về vị trí của HLV trưởng Unai Emery.

05:19 17/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Evra noi dung ve Arsenal? hinh anh

    Evra nói đúng về Arsenal?

    23 phút trước 08:59 12/4/2026

    0

    Thất bại trước Bournemouth thêm một lần đặt dấu hỏi lớn: Arsenal có thực sự sẵn sàng bước qua “lời nguyền mùa sau”?

    Neuer di vao lich su hinh anh

    Neuer đi vào lịch sử

    2 giờ trước 07:50 12/4/2026

    0

    Thủ thành Manuel Neuer tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân tại Bundesliga.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý