Đội bóng Anh hốt bạc nhờ thương vụ 100 triệu bảng của PSG

Middlesbrough đứng trước cơ hội thu về khoản tiền "ăn theo" kỷ lục thế giới nếu Aston Villa bán Morgan Rogers trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Morgan Rogers lọt vào tầm ngắm của PSG.

Rogers là ví dụ điển hình cho thương vụ "mua rẻ, bán đắt" kinh điển. Năm 2023, Middlesbrough chỉ bỏ ra 1,5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này từ Man City. Dù chỉ gắn bó hơn nửa mùa giải, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Aston Villa.

Hè 2024, Villa chi tổng cộng khoảng 16 triệu bảng (bao gồm phụ phí) để sở hữu cầu thủ này. Các điều khoản cộng thêm được kích hoạt nhờ những cột mốc như ra mắt tuyển Anh hay giành vé dự Champions League.

Điểm mấu chốt nằm ở điều khoản bán lại. Middlesbrough được cài cắm tỷ lệ hưởng 20% giá trị chuyển nhượng trong tương lai. Nếu PSG hoàn tất thương vụ 100 triệu bảng, đội bóng hạng Nhất Anh thu về thêm khoảng 20 triệu bảng.

Đó là con số kỷ lục thế giới về phí "sell-on". Năm 2023, Independiente Valle gây chú ý khi hưởng lợi 20% từ thương vụ Moises Caicedo rời Brighton để chuyển tới Chelsea với giá 100 triệu bảng.

Về phía Aston Villa, áp lực tài chính là yếu tố then chốt. Nếu không giành quyền dự Champions League mùa tới, họ có thể buộc phải bán Rogers để đảm bảo tuân thủ các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính. Điều này càng khiến khả năng "bom tấn" xảy ra trở nên rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh đó, Rogers có thể trở thành thương vụ có giá trị kinh tế đặc biệt lớn. Nếu kịch bản xảy ra, đây sẽ là minh chứng cho sức mạnh của các điều khoản chuyển nhượng thông minh khi một thương vụ nhỏ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ về sau.