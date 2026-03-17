Aston Villa muốn sa thải HLV Emery

Aston Villa tổ chức họp khẩn cấp hội đồng quản trị để thảo luận về vị trí của HLV trưởng Unai Emery.

Aston Villa mất niềm tin vào HLV người Tây Ban Nha.

Động thái này diễn ra sau màn trình diễn thảm họa của đội bóng trước Manchester United, khiến căng thẳng trong phòng thay đồ bùng nổ. Ban lãnh đạo Villa cho rằng những sai lầm chiến thuật của Emery đang khiến CLB rơi vào nguy cơ không được Champions League mùa sau.

Việc vắng mặt ở Champions League sẽ gây thiệt hại doanh thu từ 70 đến 100 triệu bảng, một đòn chí mạng đối với Villa. CLB vùng Birmingham rơi vào tình thế khó khăn về tài chính trong nhiều năm qua do các khoản lỗ và áp lực từ UEFA lẫn quy định PSR của Premier League.

Hậu quả là Villa gần như chắc chắn là phải bán các trụ cột để cân bằng sổ sách. Những cái tên có nguy cơ ra đi cao bao gồm thủ môn Emiliano Martínez, tiền đạo chủ lực Ollie Watkins hay bộ đôi tiền vệ Morgan Rogers và Jacob Ramsey.

The Times xác nhận ban lãnh đạo Villa bắt đầu thảo luận với một số ứng viên tiềm năng thay thế Emery, trong trường hợp ông bị sa thải. Phong độ của Villa ở Premier League gần đây cực kỳ đáng báo động, khi họ chỉ có 1 kết quả hòa và nhận 3 thất bại trong 4 trận gần nhất.

Trận thua 1-3 trên sân MU ở vòng 30 khiến Villa tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn Liverpool và Chelsea lần lượt 2 và 3 điểm. Nếu không thể dự Champions League mùa tới, hoặc tệ hơn, mất suất dự cúp châu Âu, HLV Emery khả năng cao chia tay Villa Park hè này.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

