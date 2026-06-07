Olise, bản hợp đồng 150 triệu euro?

Từng bị Chelsea, Arsenal và Manchester City từ chối, Michael Olise giờ đứng trước cơ hội trở thành "Galactico" mới của Real Madrid.

Olise đang là cầu thủ được Real Madrid theo đuổi.

Trong bóng đá, không phải ngôi sao nào cũng được nhận ra từ sớm.

Có những cầu thủ được săn đón từ tuổi thiếu niên, được truyền thông tung hô và được xem như tương lai của cả một thế hệ. Nhưng cũng có những người phải tự mở đường bằng chính đôi chân của mình.

Michael Olise thuộc nhóm thứ hai.

Điều người hâm mộ chưa biết về Olise

Hôm nay, cái tên Olise xuất hiện trên các mặt báo châu Âu với mức giá 150 triệu euro. Theo AS, Florentino Perez xem tuyển thủ Pháp là mục tiêu hàng đầu nếu tiếp tục ngồi ghế chủ tịch Real Madrid. Đó là vị thế của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Nhưng hành trình đưa Olise đến vị trí ấy không hề giống những gì người ta thường hình dung về một siêu sao.

Điều đáng chú ý nhất là cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich từng bị chính những học viện danh tiếng nhất nước Anh từ chối. Chelsea không giữ anh lại. Arsenal cũng không nhìn thấy tiềm năng đặc biệt. Manchester City đưa Olise vào hệ thống đào tạo nhưng rồi cũng để anh ra đi.

Ba lần bị gạch tên. Ba lần bị đánh giá chưa đủ tốt. Nếu câu chuyện kết thúc ở đó, Olise có lẽ chỉ là một cái tên vô danh trong hàng nghìn cầu thủ trẻ thất bại trên hành trình tìm kiếm cơ hội.

Nhưng Reading trao cho anh một cánh cửa khác. Không hào nhoáng như Premier League, không nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông, đội bóng Championship lại là nơi Olise được chơi bóng, được mắc sai lầm và được trưởng thành. Đó là nền tảng để anh bước tiếp tới Crystal Palace, nơi tài năng bắt đầu được cả nước Anh công nhận.

Olise hiện có giá 150 triệu euro.

Tại Selhurst Park, Olise trở thành một trong những cầu thủ sáng tạo nhất Premier League. Anh không sở hữu tốc độ bùng nổ như Kylian Mbappe, cũng không có sức mạnh thể chất như Erling Haaland. Thứ khiến Olise khác biệt nằm ở tư duy chơi bóng.

Mỗi pha chạm bóng của cầu thủ người Pháp đều mang cảm giác anh nhìn thấy điều gì đó trước những người còn lại trên sân.

Olise đổi đời

Đó là lý do Bayern Munich quyết định chi 53 triệu euro để đưa anh về Đức vào mùa hè năm ngoái. Khi ấy, không ít người cho rằng Bayern đã trả quá nhiều tiền cho một cầu thủ mới chỉ nổi lên ở Crystal Palace. Nhưng chỉ sau một mùa giải, mọi nghi ngờ gần như biến mất.

22 bàn thắng và 31 kiến tạo trên mọi đấu trường là lời đáp trả hoàn hảo. Quan trọng hơn, Olise không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số. Anh trở thành trung tâm trong lối chơi của Bayern, là nguồn cảm hứng trong những trận đấu lớn và là một trong những cầu thủ đáng xem nhất châu Âu.

Điều thú vị là sự thăng tiến chóng mặt ấy không làm thay đổi con người Olise.

Trong thời đại các cầu thủ được xây dựng như những thương hiệu toàn cầu, ngôi sao người Pháp vẫn giữ lối sống kín tiếng hiếm thấy. Anh không có hợp đồng tài trợ giày chính thức. Anh hiếm khi tạo ra những phát ngôn gây chú ý. Thậm chí, đồng đội tại Bayern còn tiết lộ Olise không thích xuất hiện trước máy quay.

Sự khác biệt đó khiến anh trở thành một trường hợp đặc biệt của bóng đá hiện đại. Olise không bán hình ảnh trước khi chứng minh năng lực. Anh chọn cách để đôi chân lên tiếng. Có lẽ đó cũng là điều khiến Real Madrid bị thuyết phục.

Trong nhiều năm qua, đội chủ sân Bernabeu luôn tìm kiếm những cầu thủ có thể định hình tương lai CLB. Họ từng đặt cược vào Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Mbappe. Giờ đây, Olise được xem là cái tên tiếp theo trong danh sách ấy.

Từ một cầu thủ bị Chelsea, Arsenal và Manchester City từ chối đến ngôi sao được Real Madrid sẵn sàng chi 150 triệu euro để theo đuổi, Olise đang viết nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu.

Đó không chỉ là hành trình của tài năng. Đó còn là chiến thắng của sự kiên trì trước những lời từ chối từng có thể chấm dứt cả một sự nghiệp.