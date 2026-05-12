Olise vượt Mbappe giành danh hiệu lớn

Tiền đạo Kylian Mbappe lần đầu tiên không giành được giải thưởng nào tại quê nhà sau mùa giải đáng quên cùng Real Madrid.

Mbappe gây thất vọng.

Rạng sáng 12/5, Michael Olise tạo nên bất ngờ lớn tại lễ trao giải UNFP Awards 2026 khi vượt qua siêu sao Mbappe để giành danh hiệu “Cầu thủ Pháp hay nhất thi đấu ở nước ngoài”. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền vệ tấn công đang khoác áo Bayern Munich sau một mùa giải bùng nổ trên mọi đấu trường.

Gia nhập Bayern với nhiều kỳ vọng, Olise nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ ổn định cùng khả năng tạo đột biến ấn tượng. Ngôi sao sinh năm 2001 khép lại mùa giải với thống kê đáng kinh ngạc: ghi 22 bàn thắng và đóng góp tới 30 pha kiến tạo. Những con số này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất châu Âu mùa giải 2025/26.

Olise được vinh danh tại quê nhà.

Không chỉ tỏa sáng ở khía cạnh cá nhân, Olise còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Bayern Munich lên ngôi vô địch Bundesliga, đồng thời vào chung kết Cúp quốc gia và bán kết Champions League. Khả năng rê bóng, sáng tạo và tạo cơ hội của anh đã mang tới diện mạo mới cho hàng công đội bóng Đức, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trong khi đó, Mbappe gây thất vọng khi không giành được bất kỳ giải thưởng nào tại UNFP Awards 2026. Chân sút người Pháp vẫn sở hữu thống kê cá nhân ấn tượng với 24 bàn sau 28 trận tại La Liga, qua đó dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, việc trắng tay trên mọi đấu trường khiến Mbappe bị đánh giá thấp hơn Olise.

