3 cầu thủ đầu tiên có tên trong danh sách tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel chuẩn bị gây bất ngờ lớn khi điền tên Danny Welbeck vào danh sách sơ bộ 55 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

HLV Tuchel sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 từ danh sách sơ bộ.

Theo Telegraph, Tuchel phải gửi danh sách sơ bộ lên FIFA trước hạn chót và Welbeck là một trong 3 cái tên bị rò rỉ, bên cạnh Luke Shaw và Jarrad Branthwaite. Đáng chú ý, lần gần nhất Welbeck khoác áo tuyển Anh diễn ra từ năm 2018, trong chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ ở trận giao hữu tại sân King Power.

Ở tuổi 35, Welbeck trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Chân sút này ghi 14 bàn trên mọi đấu trường cho Brighton, thành tích tốt nhất trong một mùa bóng chuyên nghiệp. Riêng tại Premier League, Welbeck có 13 pha lập công, ngang bằng Morgan Gibbs-White để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Phong độ bùng nổ của Welbeck góp công giúp Brighton tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler hiện kém vị trí thứ 6 đúng 2 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Nếu Aston Villa cán đích trong top 5 đồng thời vô địch Europa League, suất dự Champions League sẽ mở rộng cho đội đứng thứ 6 và Brighton hoàn toàn có cơ hội tạo nên lịch sử.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Welbeck khiến Tuchel phải cân nhắc nghiêm túc cho vị trí tiền đạo dự bị của Harry Kane tại World Cup 2026. Ở đợt tập trung tháng 3, Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke được triệu tập, trong khi Welbeck cùng Ollie Watkins bị gạch tên. Tuy nhiên, màn trình diễn ổn định suốt mùa giải giúp cựu sao MU được trao cơ hội.

Trong bối cảnh tuyển Anh đang tìm kiếm phương án chia lửa cho Kane, Welbeck có thể trở thành quân bài lạ mà HLV Tuchel đặt cược tại World Cup 2026.