CĐV Anh phẫn nộ với phát hiện mới ở World Cup

Người hâm mộ tuyển Anh nổi giận khi chi phí di chuyển tại World Cup 2026 tăng vọt, giữa lúc họ phải gánh nhiều khoản tốn kém khác.

World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng làn sóng phẫn nộ bùng lên từ các cổ động viên tuyển Anh. Nguyên nhân là họ vừa nhận ra giá vé tàu tới sân vận động tăng đột biến, đặc biệt ở các trận đấu diễn ra tại khu vực New Jersey.

Theo BBC, hành trình dài khoảng 30 phút từ ga Penn Station ở New York tới sân MetLife, nơi tuyển Anh gặp Panama, sẽ có giá lên tới 111 bảng (tương đương 150 USD ). Trong điều kiện thông thường, mức phí này chỉ khoảng 9,5 bảng. Sự chênh lệch quá lớn khiến nhiều CĐV cho rằng họ đang bị "chặt chém".

Thomas Concannon, đại diện Hiệp hội Cổ động viên bóng đá Anh, chỉ trích ban tổ chức vì để người hâm mộ rơi vào cảnh bị khai thác tài chính. Ông cho rằng các CĐV không đòi hỏi giao thông miễn phí, nhưng cũng không chấp nhận mức giá bị đẩy lên quá cao.

"Mức giá này rõ ràng là phi lý so với những gì người ta kỳ vọng khi đi xem bóng đá hay dự một giải đấu", Concannon cho biết.

Sự việc nhanh chóng tạo ra tranh cãi giữa chính quyền địa phương và FIFA. Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill tuyên bố FIFA không đóng góp chi phí vận chuyển, buộc hệ thống giao thông bang phải gánh khoản ngân sách lớn để phục vụ giải đấu.

Đáp lại, FIFA khẳng định các thỏa thuận tổ chức được điều chỉnh từ năm 2023, cho phép người có vé trận đấu sử dụng phương tiện công cộng với giá gốc thay vì miễn phí như kế hoạch ban đầu.

Dù vậy, lời giải thích này chưa thể xoa dịu người hâm mộ. Trong bối cảnh vé xem trận, khách sạn và máy bay đều tăng mạnh, chi phí đi lại tiếp tục trở thành gánh nặng mới.

World Cup 2026 được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, nhưng với nhiều CĐV tuyển Anh, hành trình tới sân lúc này là thử thách đầu tiên.

