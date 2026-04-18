Đội tuyển Saudi Arabia chia tay Herve Renard khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa khởi tranh.

Tuyển Saudi Arabia sa thải Renard trước World Cup

Saudi Arabia tạo ra biến động lớn khi quyết định sa thải HLV Herve Renard hôm 17/4, thời điểm World Cup 2026 đã cận kề. Thông tin ban đầu được RMC Sport đăng tải, trước khi chính chiến lược gia người Pháp xác nhận. Quyết định này khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi Saudi Arabia chỉ còn chưa đầy hai tháng để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Renard, 57 tuổi, trở lại dẫn dắt Saudi Arabia vào năm 2024 trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, ông từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đưa đội tuyển này tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Đỉnh cao trong giai đoạn đầu của Renard đến ở trận thắng Argentina 2-1 tại vòng bảng World Cup 2022. Đây được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu, nhất là khi Argentina sau đó lên ngôi vô địch.

Sau chiến dịch tại Qatar, Renard rời đội để tiếp quản tuyển nữ Pháp hướng tới Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, ông sớm quay lại Saudi Arabia chưa lâu sau đó.

Việc chia tay Renard ở giai đoạn nhạy cảm đặt ra nhiều thách thức cho Saudi Arabia. Đội bóng Tây Á sẽ phải gấp rút tìm người thay thế, đồng thời ổn định lực lượng trước khi bước vào giải đấu lớn nhất thế giới.

Tại World Cup 2026, Saudi Arabia nằm ở bảng H cùng Tây Ban, Cape Verde và Uruguay. Đây là bảng đấu không dễ dàng, đặc biệt khi Tây Ban Nha và Uruguay đều giàu kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Trận ra quân của Saudi Arabia sẽ diễn ra ngày 15/6, gặp Uruguay. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn ngủi khiến áp lực dành cho Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia tăng cao.

Đáng chú ý, thông tin Renard rời ghế nóng xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Matt Crocker rời vị trí giám đốc thể thao Liên đoàn Bóng đá Mỹ để chuyển sang làm việc cho bóng đá Saudi Arabia.

Saudi Arabia từng gây tiếng vang tại World Cup 2022, nhưng quyết định thay tướng cận ngày khai mạc cho thấy đội bóng này chưa hài lòng với hướng đi hiện tại.