Kane chỉ ra cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới

  • Thứ sáu, 17/4/2026 17:42 (GMT+7)
Sau khi Bayern Munich loại Real Madrid ở tứ kết Champions League 2025/26, Harry Kane dành những lời có cánh cho Michael Olise.

Chiến thắng trước Real Madrid để giành vé vào bán kết Champions League 2025/26 là màn trình diễn xuất sắc của tập thể Bayern Munich. Trong số đó, Michael Olise là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Olise đang có mùa giải không thể tuyệt vời hơn tại ''Hùm xám''.

Sau trận đấu, Harry Kane không ngần ngại dành lời ca ngợi cho đồng đội. Tiền đạo người Anh nói: “Tôi cho rằng Michael Olise hiện là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới lúc này”.

Phát biểu của Kane là hoàn toàn có cơ sở, bởi đây là lời nhận xét được đưa ra ngay sau màn so tài lớn với Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League. Trong một trận cầu áp lực cao, Olise tiếp tục cho thấy giá trị bằng lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh.

Từ khi gia nhập Bayern, tuyển thủ Pháp liên tục để lại dấu ấn. Anh mang đến sự khác biệt nhờ khả năng rê bóng trong phạm vi hẹp, xử lý bình tĩnh và tạo cơ hội cho đồng đội. Quan trọng hơn, Olise thể hiện được bản lĩnh ở các trận đấu lớn, điều luôn được xem là thước đo của ngôi sao hàng đầu.

Lời khen từ Kane càng có sức nặng bởi chân sút người Anh là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu, từng sát cánh với nhiều cầu thủ tấn công đẳng cấp trong sự nghiệp. Khi Kane công khai đánh giá Olise ở vị trí số một thế giới, điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ này tại Bayern.

Ở tuổi còn rất trẻ, Olise bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất sự nghiệp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Bayern trong hành trình chinh phục Champions League mùa này. Với Kane, câu trả lời dường như đã rõ ràng: Bayern đang sở hữu cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới.

Olise hiện đã sở hữu 18 bàn thắng và 25 kiến tạo cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Con số này chắc chắn sẽ gia tăng vào thời gian tới.

Bayern ca khúc khải hoàn, Real Madrid có quyền ngẩng cao đầu Màn đại tiệc tấn công tại lượt về tứ kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với việc Bayern Munich đi tiếp. Song những diễn biến của trận đấu này chắc chắn vẫn sẽ được người hâm mộ nhắc đến.

Thái Viên

