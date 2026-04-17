Eduardo Camavinga xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau chiếc thẻ đỏ trong thất bại 3-4 của Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League hôm 16/4.

Camavinga xin lỗi sau chiếc thẻ đỏ tai hại.

Tiền vệ người Pháp thừa nhận sai lầm của bản thân. Trên trang cá nhân, Camavinga viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần mình. Xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ. Hala Madrid". Đi kèm là hình ảnh anh rời sân Allianz Arena với vẻ thất vọng trong những phút cuối trận.

Ở cuộc đối đầu quan trọng tại Allianz Arena, Camavinga không đá chính mà được tung vào sân từ phút 62, thời điểm Real Madrid đang dẫn 3-2 và thế trận 2 lượt vẫn cân bằng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra chỉ sau hơn 15 phút góp mặt.

Phút 78, anh nhận thẻ vàng đầu tiên sau một pha phạm lỗi. Đến phút 86, tiền vệ 23 tuổi tiếp tục nhận thẻ vì lỗi trì hoãn thực hiện quả đá phạt. Tình huống gây tranh cãi dữ dội do mức độ vi phạm không quá rõ ràng.

Quyết định của trọng tài Slavko Vincic khiến Real Madrid rơi vào thế thiếu người trong thời điểm then chốt. Việc chơi với 10 cầu thủ ảnh hưởng lớn đến thế trận của đại diện La Liga, góp phần dẫn tới việc họ đánh mất lợi thế và bị loại khỏi giải đấu.

Sau trận, chiếc thẻ đỏ của Camavinga làm bùng nổ truyền thông châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng Camavinga thiếu kinh nghiệm trong cách xử lý tình huống, đặc biệt ở một trận đấu có tính chất sống còn. Bản thân cầu thủ cũng thừa nhận sự non nớt và coi đây là bài học lớn trong sự nghiệp.

Với Real Madrid, họ trắng tay mùa giải thứ 2 liên tiếp. Cá nhân Camavinga cũng đối mặt với nguy cơ bị bật bãi khỏi sân Bernabeu vào hè 2026.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.