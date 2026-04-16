Sneijder: 'Camavinga thật ngu ngốc'

Cựu danh thủ Wesley Sneijder có những phát biểu gay gắt nhắm vào Eduardo Camavinga sau khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League.

Trong trận tứ kết đầy kịch tính với Bayern Munich trên sân khách, Real Madrid thi đấu nỗ lực nhưng sụp đổ ở những phút cuối sau khi Camavinga bị truất quyền thi đấu. Việc phải chơi thiếu người trong giai đoạn quyết định khiến đại diện La Liga đánh mất thế trận, tạo điều kiện để Bayern Munich tận dụng lợi thế quân số và lội ngược dòng thắng 4-3.

Sau trận, Sneijder không giấu nổi sự bức xúc khi chỉ trích thẳng thắn tiền vệ người Pháp. Ông cho rằng hành động của Camavinga là “thiếu trách nhiệm” và không thể chấp nhận ở một trận cầu đỉnh cao như vậy.

“Camavinga thật ngu ngốc. Bạn không thể mắc sai lầm như thế ở thời điểm quan trọng của trận đấu. Cậu ấy đẩy đội bóng vào tình thế cực kỳ khó khăn và trao lợi thế rõ ràng cho đối thủ”, Sneijder nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, cựu ngôi sao từng khoác áo Inter Milan còn cho rằng các cầu thủ Real Madrid lẽ ra nên hướng sự thất vọng vào chính đồng đội của mình thay vì phản ứng với trọng tài. Theo ông, sau tiếng còi mãn cuộc, toàn đội nên trở lại phòng thay đồ và nhìn nhận vấn đề nội bộ, bởi chiếc thẻ đỏ của Camavinga chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Tấm thẻ đỏ không chỉ khiến Real Madrid bị loại, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Camavinga. Việc không có tên trong đội hình xuất phát phần nào phản ánh vị trí hiện tại của anh. Tiền vệ người Pháp có nguy cơ bị thanh lý trong mùa hè này nếu không cải thiện phong độ.

