Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool có quyết định với HLV Arne Slot

  • Thứ năm, 16/4/2026 06:58 (GMT+7)
HLV Arne Slot tiếp tục gắn bó với Liverpool, bất chấp mùa giải đầy biến động và nguy cơ không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, ban lãnh đạo Liverpool cùng tập đoàn chủ quản Fenway Sports Group vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào chiến lược gia người Hà Lan, ngay cả sau thất bại ở Champions League.

Ở trận tứ kết lượt về diễn ra tại Anfield, Liverpool bước vào cuộc tiếp đón PSG với nhiệm vụ phải lật ngược thất bại 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ giành thêm chiến thắng 2-0, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Kết quả khiến áp lực đè nặng lên HLV Slot, trong bối cảnh Liverpool trải qua mùa giải thiếu ổn định và liên tục bị đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân. Tuy vậy, nhà báo Ornstein nhấn mạnh vị trí của Slot không bị lung lay.

Phát biểu trên The Athletic , Ornstein khẳng định: "FSG và ban lãnh đạo Liverpool vẫn hoàn toàn ủng hộ Arne Slot. Ngay cả trong trường hợp không giành quyền dự Champions League mùa tới, kế hoạch vẫn là giữ ông ấy ở lại".

Hiện tại, Liverpool đứng thứ 5 tại Premier League nhưng thể hiện phong độ thiếu ổn định. Phía trước họ là giai đoạn then chốt của mùa giải với các trận đấu khó khăn gặp Aston Villa, MU, Everton và Chelsea. Đây được xem là chuỗi trận có thể quyết định toàn bộ cục diện mùa giải.

Việc không thể giành vé Champions League sẽ khiến Liverpool thiệt hại lớn về tài chính và gia tăng áp lực lên Slot. Tuy nhiên, Liverpool kiên định với kế hoạch dài hạn, bất chấp kết quả cuối mùa ra sao.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý