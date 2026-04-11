Salah hết thời ở Liverpool?

Một quyết định lạnh lùng của Arne Slot cho thấy vai trò của Mohamed Salah đang lung lay hơn bao giờ hết.

Salah đang hết thời.

Hình ảnh Mohamed Salah ngồi trọn 90 phút trên ghế dự bị trong trận gặp Paris Saint-Germain thuộc tứ kết lượt đi Champions League không chỉ gây bất ngờ. Nó giống như một dấu mốc. Một dấu mốc cho thấy mọi thứ đã thay đổi tại Liverpool.

Trong nhiều năm, Salah là cái tên không thể thay thế. Anh là biểu tượng, là nguồn bàn thắng, là trung tâm của mọi hệ thống tấn công. Nhưng ở Paris, trong một trận đấu mang tính sống còn, HLV Arne Slot lại chọn cách bỏ anh ra ngoài.

Không phải ngẫu nhiên.

Khi niềm tin không còn tuyệt đối

Dấu hiệu xuất hiện từ trước đó. Trận thua 0-4 trước Manchester City tại FA Cup là lời cảnh báo rõ ràng. Salah chơi mờ nhạt, thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định. Nhưng điều đáng nói là anh vẫn được giữ lại trên sân gần như trọn vẹn.

Đó không phải là niềm tin. Đó là sự do dự.

Ở Paris, Slot không còn do dự nữa. Ông chọn cách tiếp cận thực dụng. Khi Liverpool cần sự chắc chắn, ông loại bỏ một cầu thủ có xu hướng không đóng góp nhiều cho phòng ngự. Quyết định đó có thể gây tranh cãi, nhưng lại phản ánh đúng thực trạng: Salah không còn là lựa chọn hiển nhiên.

Sự sa sút của tiền đạo người Ai Cập không đến từ việc thiếu nỗ lực. Ngược lại, anh vẫn chạy, vẫn dứt điểm, vẫn cố gắng tạo khác biệt. Nhưng vấn đề nằm ở hiệu quả. Những cú sút thiếu chính xác, những pha xử lý chậm nhịp, những tình huống không còn đủ tốc độ để vượt qua đối thủ.

Đó là những dấu hiệu quen thuộc của một cầu thủ đang đi qua đỉnh cao.

Salah dự bị trong trận Liverpool thua 0-2 trước PSG tại tứ kết lượt đi Champions League.

Tốc độ, thứ từng giúp Salah trở thành nỗi ám ảnh, không còn như trước. Khi mất đi lợi thế đó, anh buộc phải dựa nhiều hơn vào cảm giác bóng và sự tự tin. Nhưng khi những pha xử lý liên tục không thành công, sự tự tin cũng dần biến mất.

Và trong bóng đá đỉnh cao, mất niềm tin là điều nguy hiểm nhất.

Quyết định của Slot và dấu chấm hết?

Một yếu tố khác khiến Slot dễ dàng đưa ra quyết định là tương lai của Salah. Việc tiền đạo này có ý định rời Liverpool vào mùa hè đã thay đổi cách CLB nhìn nhận anh. Không còn là “bất khả xâm phạm”, Salah giờ chỉ là một phương án chiến thuật.

Điều đó giúp Slot tự do hơn. Ông không cần cân nhắc đến những hệ quả ngoài chuyên môn khi để ngôi sao lớn ngồi dự bị. Ông chỉ cần nghĩ đến điều tốt nhất cho đội bóng.

Ở Paris, ông đã làm điều đó.

Liverpool thua 0-2, nhưng thế trận không sụp đổ. Một bàn thua nữa có thể khiến cánh cửa khép lại hoàn toàn. Trong bối cảnh ấy, việc giữ sự cân bằng quan trọng hơn việc tìm kiếm khoảnh khắc ngẫu hứng.

Đó là lý do Salah không được trao cơ hội.

Salah sẽ rời Liverpool sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc. Trận lượt về tại Anfield vẫn còn đó. Liverpool từng lội ngược dòng trước Barcelona năm 2019 trong một đêm không tưởng. Salah không thi đấu trận đó, nhưng vẫn là biểu tượng của mùa giải.

Lần này, anh có thể trở lại. Không phải như một lựa chọn mặc định, mà như một canh bạc.

Ở tuổi 33, Salah không còn nhiều thời gian. Những khoảnh khắc như trước PSG có thể là cơ hội cuối để anh chứng minh mình vẫn thuộc về đỉnh cao. Nếu còn đủ khát khao và niềm tin, anh vẫn có thể tạo nên khác biệt.

Nhưng nếu không, câu chuyện sẽ đi theo hướng khác.

Sự nghiệp ở đỉnh cao luôn khắc nghiệt. Với một số cầu thủ, ánh hào quang phai dần theo thời gian. Với người khác, nó biến mất rất nhanh. Salah có lẽ đang đứng ở lằn ranh đó.

Một huyền thoại không biến mất chỉ sau một trận đấu. Nhưng đôi khi, chỉ cần một quyết định, như việc bị loại khỏi đội hình ở một trận đấu lớn, cũng đủ để cho thấy chương cuối đã bắt đầu.