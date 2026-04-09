Phản ứng của Salah khi dự bị trước PSG.

Thất bại 0-2 của Liverpool trước PSG tại Parc des Princes ở tứ kết lượt đi Champions League đã làm dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định nhân sự của HLV Arne Slot.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, quyết định lựa chọn sơ đồ thiên về phòng ngự với hàng thủ 5 người của HLV Slot đã gây bất ngờ. Dù mục tiêu là hạn chế sức tấn công của đội bóng nước Pháp, Liverpool vẫn nhanh chóng sụp đổ khi Desire Doue mở tỷ số ngay phút 11. Đến hiệp hai, Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt, khiến đại diện nước Anh hoàn toàn lép vế.

Trong bối cảnh hàng công bế tắc, nhiều người chờ đợi sự xuất hiện của Mohamed Salah, người bị xếp dự bị từ đầu trận. Tuy nhiên, dù thực hiện hàng loạt thay đổi ở phút 78 với sự góp mặt của Alexander Isak, Curtis Jones, Cody Gakpo và Andy Robertson, Slot vẫn không sử dụng ngôi sao người Ai Cập.

Máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc Salah ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị, gương mặt thể hiện rõ sự thất vọng khi đội nhà bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Quyết định này càng gây tranh luận khi Liverpool thiếu hẳn sự đột biến trong tấn công, điều vốn là điểm mạnh của Salah trong nhiều mùa giải qua.

Phong độ sa sút của Salah có thể lý giải lựa chọn của Slot. Mùa này, tiền đạo người Ai Cập chỉ ghi 10 bàn và có 9 kiến tạo trên mọi đấu trường, con số khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn của chính anh ở những mùa trước. Tuy nhiên, việc không trao cơ hội cho một cầu thủ giàu kinh nghiệm ở sân chơi lớn vẫn bị xem là bước đi mạo hiểm.

Tương lai của Salah tại Anfield cũng trở nên mờ mịt. Liverpool đã xác nhận anh sẽ rời đội theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới, sớm hơn một năm so với hợp đồng hiện tại. Điều đó càng khiến hình ảnh Salah ngồi dự bị tại Paris trở nên đáng chú ý, như một dấu hiệu cho sự khép lại của một kỷ nguyên.

