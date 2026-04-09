Barcelona nhận thất bại lịch sử trước Atletico Madrid

Rạng sáng 9/4, Barca mất người từ sớm và để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở tứ kết lượt đi Champions League.

Alvarez tỏa sáng.

Atletico Madrid tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Barcelona ngay trên sân khách, qua đó chiếm lợi thế đáng kể trước cuộc tái đấu ở Madrid sau đây một tuần. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của "Los Rojiblancos" trên sân Camp Nou kể từ năm 2006, mang ý nghĩa đặc biệt cả về tinh thần lẫn chiến thuật cho thầy trò Diego Simeone.

Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi với hai cú sút trúng đích sớm của Marcus Rashford, cho thấy ý đồ đánh phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, Atletico nhanh chóng đáp trả bằng những pha lên bóng sắc bén. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách vẫn đứng vững, trong khi các đợt phản công luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi khi cầu thủ đội khách có cơ hội đối mặt. Từ quả đá phạt sau đó, Julian Alvarez lập siêu phẩm, khiến Camp Nou câm lặng.

Dù chơi thiếu người, Barcelona vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Rashford có cơ hội đáng chú ý với cú sút phạt trúng xà, trong khi Dani Olmo cũng suýt ghi gỡ hòa với một pha xử lý tinh tế.

Yamal bị kèm chặt trong cả trận.

Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng xứ Catalonia phải trả giá. Phút cuối trận, Atletico tung đòn kết liễu bằng pha phản công nhanh, kết thúc bằng pha đệm cận thành chuẩn xác của cầu thủ vào sân thay người, Alexander Sorloth để ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Barcelona, đồng thời đẩy họ vào thế khó trước trận lượt về. Trong khi đó, Atletico đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào bán kết và tiếp tục hành trình ấn tượng tại Champions League mùa này.

