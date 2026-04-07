Cảnh tượng điên rồ ở bóng đá Canada

Luật việt vị mới do Arsene Wenger đề xuất được đưa vào thử nghiệm tại giải VĐQG Canada, mở ra khả năng thay đổi đáng kể cách các đội triển khai bóng trong tương lai.

Cầu thủ áo đỏ không bị thổi việt vị theo cách thông thường.

Luật mới của Wenger cho phép cầu thủ tấn công được tính không việt vị nếu bất kỳ phần nào của cơ thể còn nằm trên cùng vị trí với hậu vệ. Chỉ khi giữa cầu thủ tấn công và hậu vệ xuất hiện khoảng trống rõ ràng tại thời điểm chuyền bóng, trọng tài mới thổi việt vị.

Hiện tại, luật mới được thử nghiệm tại các giải hạng dưới Thụy Điển và đặc biệt là giải VĐQV Canada (Canadian Premier League, CPL). Hôm 6/4, trận khai màn mùa giải giữa Forge FC và Atletico Ottawa trở thành màn "chào sân" chính thức của luật việt vị mới ở một giải đấu chuyên nghiệp.

Trong pha tấn công của Forge FC, các cầu thủ áo đỏ đứng rất cao, tưởng như việt vị theo cách hiểu cũ. Tuy nhiên, với luật mới, chỉ cần còn một phần cơ thể ngang hậu vệ, họ vẫn được tính là không việt vị.

Theo đánh giá ban đầu, luật mới tạo lợi thế lớn cho các đội tấn công. Dù gây tranh cãi vì thay đổi căn bản nguyên tắc cũ, đề xuất của Wenger được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá trở nên hấp dẫn hơn, khuyến khích lối chơi tấn công và hạn chế các quyết định gây tranh cãi từ công nghệ VAR.

Trước đây, luật chỉ được thử nghiệm ở các giải trẻ. CPL - giải chưa sử dụng VAR, được chọn làm môi trường phù hợp để đánh giá tác động thực tế, tránh áp lực khổng lồ từ các sân khấu đỉnh cao như châu Âu. IFAB dự kiến theo dõi trong một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

