Nhận xét của Wenger nói lên sự thật về MU

Cựu huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal, ông Arsene Wenger, dành lời khen đặc biệt cho sự tiến bộ vượt bậc của Manchester United dưới thời Carrick.

Sau khi hạ Man City, MU tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Premier League vào rạng sáng 26/1.

Thất bại 2-3 của Arsenal trước MU tại vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1 khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, Arsene Wenger khẳng định thành quả của Manchester United thời điểm này không phải là sự may mắn nhất thời.

Sự thuyết phục từ những chiến thắng lớn

"Giáo sư" nhận định: “Tôi tin rằng đang có một điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra bên trong đội hình Manchester United hiện tại. Hãy nhìn vào cách họ đánh bại Manchester City trước đó và cách họ vượt qua Arsenal”.

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang thực sự sở hữu một nguồn năng lượng và tinh thần chiến đấu khác biệt dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh rằng lối chơi "Quỷ đỏ" thể hiện vô cùng thuyết phục.

Không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số, cách vận hành chiến thuật cũng như sự tự tin của các cầu thủ Manchester United cho thấy một bộ mặt hoàn toàn mới, bản lĩnh và gắn kết hơn. Trước vòng này, trận đấu với Arsenal được nhiều người xem như một bài kiểm tra hạng nặng về tâm lý với MU.

Arsenal được chơi trên sân nhà, địa điểm MU không thắng từ nhiều năm. Arsenal cũng vừa hạ Inter Milan 3-1 tại Champions League. Trong trận, khi "Pháo thủ" tìm được bàn gỡ hòa 2-2, về mặt lý thuyết, lợi thế tinh thần thường sẽ nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà để tiến tới lật ngược thế cờ.

Tâm lý thi đấu là khác biệt

Tuy nhiên, Manchester United chứng minh điều ngược lại ngay tại thánh địa của đối thủ. “Thông thường, khi Arsenal gỡ hòa 2-2, đội chủ nhà sẽ là bên chiếm ưu thế để giành chiến thắng chung cuộc. Thế nhưng, Manchester United đã tìm thấy lời giải cho trận đấu,” Wenger phân tích.

MU có chiến thắng ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên Arsenal để thua trên sân nhà ở mọi giải đấu mùa này. Trước đó, “Pháo thủ” thắng 13, hoà 3 trận. Đây cũng là chiến thắng trên sân khách đầu tiên của MU trước Arsenal tại Premier League kể từ tháng 12/2017.

Wenger cho rằng việc MU giữ vững tinh thần thi đấu, cự ly đội hình sau đó biết cách giải quyết trận đấu với bàn thắng thứ ba, để giành thắng lợi 3-2 ngay trên sân khách là điều thú vị.

Cựu HLV Arsenal cũng cho rằng điểm nhấn quan trọng nhất chính là vai trò của người chèo lái Carrick. Dù chỉ mới tiếp quản đội bóng trong một giai đoạn đầy biến động, nhưng cựu tiền vệ này nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

“Tôi phải gửi lời chúc mừng tới Carrick. Cậu ấy thực sự tạo ra một điều gì đó rất mới mẻ và giá trị tại MU”, Wenger khẳng định. Lời nhận xét của Arsene Wenger cho thấy sự công nhận cho cá nhân Carrick, và là lời cảnh báo gửi tới các đối thủ còn lại của MU tại Premier League.

Khi tinh thần thi đấu, bản lĩnh và sự lì lợm của Manchester United trở lại, các đối thủ phải dè chừng họ.

