Nguyên nhân khiến Arsenal thua MU

Huyền thoại Patrick Vieira chỉ trích cách tiếp cận chiến thuật của HLV Mikel Arteta sau thất bại 2-3 của Arsenal trước MU tại vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1.

Arsenal bị chỉ trích. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau trận, Vieira tỏ ra không hài lòng với lối chơi của đội bóng cũ. Cựu tiền vệ người Pháp cho rằng Arsenal thi đấu quá an toàn, chuyền bóng nhiều về phía sau và thiếu sự mạo hiểm cần thiết.

“Tôi muốn các cầu thủ Arsenal tỏ ra dũng cảm hơn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo đột biến. Cảm giác của tôi là họ đang chơi quá căng cứng và thận trọng. Họ có chất lượng trong lối chơi, nhưng lại không thể hiện được. Đó là điều đáng thất vọng nhất”, Vieira nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Vieira chỉ đích danh hai cầu thủ tấn công là Bukayo Saka và Leandro Trossard. Theo cựu tiền vệ người Pháp, bộ đôi này không tạo ra đủ sự nguy hiểm bên cánh, qua đó khiến Arsenal thiếu đột biến trong những thời điểm quan trọng.

“Saka và Trossard không làm đủ tốt để gây khó khăn cho hàng thủ MU. Arsenal cần một thủ lĩnh thực sự trên sân, người có thể nâng tinh thần toàn đội, thúc đẩy các cầu thủ chơi với nhiều năng lượng hơn và dám chấp nhận rủi ro”, Vieira nhấn mạnh.

Trong khi đó, cựu HLV Arsene Wenger cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội bóng cũ Arsenal: "MU triển khai lối chơi có tổ chức, gắn kết và cân bằng. Còn các bàn của Arsenal lại đến nhiều từ sức mạnh và các tình huống cố định. Arsenal chơi nỗ lực, nhưng thiếu sự kiên nhẫn và tính gắn kết về mặt kỹ thuật, điều đã lộ rõ ngay trong hiệp một".

Sau thất bại này, Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League nhưng chỉ còn hơn Man City và Aston Villa bốn điểm. Những lời cảnh báo từ Vieira càng khiến áp lực đè nặng lên HLV Arteta và các học trò trong giai đoạn then chốt của mùa giải, khi cuộc đua vô địch đang trở nên khốc liệt hơn.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.