MU gây kinh ngạc dưới thời HLV Carrick

MU đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm vào ghế HLV tạm quyền.

Carrick giúp MU thắng cả Man City và Arsenal. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal ngay tại sân Emirates ở vòng 23 Premier League, rạng sáng 26/1, không chỉ mang về ba điểm quý giá mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển biến tích cực trong lối chơi, tinh thần và bản lĩnh của “Quỷ đỏ”.

Trước Arsenal của Mikel Arteta, đội bóng nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và gây áp lực tầm cao, MU lựa chọn cách tiếp cận hợp lý: phòng ngự chặt chẽ, tổ chức kỷ luật và phản công sắc bén. HLV Carrick cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ nét khi khai thác triệt để khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đội chủ nhà. Những pha lên bóng nhanh, gọn và chính xác giúp MU liên tục đặt khung thành Arsenal vào trạng thái báo động.

Chiến thắng tại Emirates đến chỉ vài ngày sau khi MU vượt qua Man City của Pep Guardiola hôm 17/1. Điều đáng nói là ở hai trận đấu liên tiếp chạm trán những HLV hàng đầu thế giới, Carrick đều cho thấy khả năng đọc trận đấu ấn tượng và đưa ra đấu pháp phù hợp.

Trước Man City là thế trận áp đảo đầy chủ động, còn trước Arsenal là màn trình diễn phản công mẫu mực, cho thấy sự linh hoạt đáng kể trong tư duy huấn luyện của nhà cầm quân trẻ.

MU cho thấy bản lĩnh trước các đội bóng lớn. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh dấu ấn chiến thuật, tinh thần thi đấu của MU cũng là điểm sáng lớn. Các cầu thủ ra sân với quyết tâm cao, sẵn sàng tranh chấp và chiến đấu vì màu áo. Hình ảnh một tập thể đoàn kết, giàu khát khao đang dần được tái hiện sau quãng thời gian đầy bất ổn.

Sự trở lại của Kobbie Mainoo mang đến năng lượng tích cực cho tuyến giữa, trong khi chất lượng từ băng ghế dự bị giúp MU duy trì nhịp độ và sự chủ động trong suốt 90 phút. Đáng chú ý, Harry Maguire cũng cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ tốt nhất, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự.

Chỉ sau hai trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, Carrick đã đánh bại cả Man City lẫn Arsenal, hai đối thủ sừng sỏ bậc nhất Premier League. Quan trọng hơn, cựu tiền vệ này đang “thổi” vào MU một luồng sinh khí mới, mang đến chiến thuật rõ ràng, duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và giúp niềm tin dần được khôi phục.

Nếu tiếp tục duy trì hình ảnh này, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tấm vé dự Champions League ở mùa giải tới.

