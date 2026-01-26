Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Endrick bùng nổ ở Lyon

  • Thứ hai, 26/1/2026 04:39 (GMT+7)
Chỉ sau ba trận khoác áo Olympique Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng, mở ra khởi đầu rực rỡ tại Ligue 1.

Endrick đang có chuỗi ngày như mơ ở Pháp.

Endrick là người mở tỷ số, cũng là người khép lại chiến thắng 5-2 của Lyon trước Metz ở vòng 19 Ligue 1 bằng một cú hat-trick.

Tài năng trẻ người Brazil Endrick đang khiến Ligue 1 phải nhắc tên mình. Trong màu áo Lyon, Endrick nhanh chóng chứng minh giá trị với 5 pha góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu trên mọi đấu trường.

Cụ thể, Endrick mở tài khoản bàn thắng bằng pha lập công trước Lille, tiếp đó là một đường kiến tạo trong trận gặp Brest. Đỉnh cao đến ở cuộc đối đầu Metz, nơi tiền đạo 18 tuổi bùng nổ với cú hat-trick, giúp Lyon giải quyết trận đấu một cách gọn gàng.

Ba bàn thắng trong một trận không chỉ cho thấy bản năng săn bàn, mà còn phản ánh sự tự tin và khả năng thích nghi rất nhanh của Endrick.

Thống kê càng trở nên ấn tượng khi đặt Endrick cạnh Lionel Messi. Tính đến thời điểm này, Endrick ghi 3 bàn sau 2 trận tại Ligue 1, tương đương một nửa số bàn thắng mà Messi có trong mùa giải đầu tiên tại giải đấu này, nơi siêu sao người Argentina chỉ ghi 6 bàn sau 26 trận.

So sánh chỉ mang tính thống kê, nhưng đủ để cho thấy mức độ bùng nổ trong khởi đầu của Endrick.

Với Lyon, sự thăng hoa của Endrick mang ý nghĩa lớn. Đội bóng đang tìm kiếm nguồn năng lượng mới trên hàng công, và cầu thủ trẻ người Brazil mang đến sự trực diện, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Anh không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt, điều rất quan trọng trong bối cảnh Ligue 1 luôn đòi hỏi cao về thể lực và nhịp độ.

Dĩ nhiên, mùa giải còn dài và Endrick vẫn ở giai đoạn đầu của hành trình tại châu Âu. Nhưng những gì anh thể hiện cho thấy đây không phải sự bùng nổ nhất thời. Khởi đầu mạnh mẽ tại Lyon đang đặt Endrick vào tâm điểm chú ý, như một trong những gương mặt trẻ đáng theo dõi nhất của Ligue 1 mùa này.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Endrick tao con sot tai Lyon chi sau 2 tran hinh anh

    Endrick tạo cơn sốt tại Lyon chỉ sau 2 trận

    19:07 19/1/2026 19:07 19/1/2026

    0

    Chỉ trong 161 phút, Endrick chinh phục sân Groupama bằng màn trình diễn toàn diện, trở thành điểm tựa mới của Lyon và gieo hy vọng lớn cho phần còn lại của mùa giải.

    Endrick dung khi roi Real Madrid hinh anh

    Endrick đúng khi rời Real Madrid

    09:25 15/1/2026 09:25 15/1/2026

    0

    Quyết định rời Real Madrid theo dạng cho mượn của Endrick cho thấy sự đúng đắn, khi tiền đạo người Brazil nhanh chóng trở thành hiện tượng mới tại Ligue 1.

    Endrick ghi ban sau khi roi Real hinh anh

    Endrick ghi bàn sau khi rời Real

    06:06 12/1/2026 06:06 12/1/2026

    0

    Tiền đạo trẻ Endrick ghi bàn đầu tiên cho Lyon sau khi gia nhập đội theo dạng cho mượn từ Real Madrid hồi đầu tháng này.

