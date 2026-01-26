Endrick bùng nổ ở Lyon

Chỉ sau ba trận khoác áo Olympique Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng, mở ra khởi đầu rực rỡ tại Ligue 1.

Endrick đang có chuỗi ngày như mơ ở Pháp.

Endrick là người mở tỷ số, cũng là người khép lại chiến thắng 5-2 của Lyon trước Metz ở vòng 19 Ligue 1 bằng một cú hat-trick.

Tài năng trẻ người Brazil Endrick đang khiến Ligue 1 phải nhắc tên mình. Trong màu áo Lyon, Endrick nhanh chóng chứng minh giá trị với 5 pha góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu trên mọi đấu trường.

Cụ thể, Endrick mở tài khoản bàn thắng bằng pha lập công trước Lille, tiếp đó là một đường kiến tạo trong trận gặp Brest. Đỉnh cao đến ở cuộc đối đầu Metz, nơi tiền đạo 18 tuổi bùng nổ với cú hat-trick, giúp Lyon giải quyết trận đấu một cách gọn gàng.

Ba bàn thắng trong một trận không chỉ cho thấy bản năng săn bàn, mà còn phản ánh sự tự tin và khả năng thích nghi rất nhanh của Endrick.

Thống kê càng trở nên ấn tượng khi đặt Endrick cạnh Lionel Messi. Tính đến thời điểm này, Endrick ghi 3 bàn sau 2 trận tại Ligue 1, tương đương một nửa số bàn thắng mà Messi có trong mùa giải đầu tiên tại giải đấu này, nơi siêu sao người Argentina chỉ ghi 6 bàn sau 26 trận.

So sánh chỉ mang tính thống kê, nhưng đủ để cho thấy mức độ bùng nổ trong khởi đầu của Endrick.

Với Lyon, sự thăng hoa của Endrick mang ý nghĩa lớn. Đội bóng đang tìm kiếm nguồn năng lượng mới trên hàng công, và cầu thủ trẻ người Brazil mang đến sự trực diện, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Anh không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt, điều rất quan trọng trong bối cảnh Ligue 1 luôn đòi hỏi cao về thể lực và nhịp độ.

Dĩ nhiên, mùa giải còn dài và Endrick vẫn ở giai đoạn đầu của hành trình tại châu Âu. Nhưng những gì anh thể hiện cho thấy đây không phải sự bùng nổ nhất thời. Khởi đầu mạnh mẽ tại Lyon đang đặt Endrick vào tâm điểm chú ý, như một trong những gương mặt trẻ đáng theo dõi nhất của Ligue 1 mùa này.