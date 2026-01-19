Endrick tạo cơn sốt tại Lyon chỉ sau 2 trận

Chỉ trong 161 phút, Endrick chinh phục sân Groupama bằng màn trình diễn toàn diện, trở thành điểm tựa mới của Lyon và gieo hy vọng lớn cho phần còn lại của mùa giải.

Endrick đang tìm kiếm cơ hội tại Lyon.

Chỉ cần hai trận đấu, Endrick khiến Lyon phải nói về mình như một hiện tượng. Tiền đạo 19 tuổi, được Real Madrid cho Lyon mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, tạo ra tác động vượt xa những gì người ta chờ đợi ở một cầu thủ trẻ mới cập bến Ligue 1.

Endrick ghi bàn ngay trong trận ra mắt Cúp Quốc gia Pháp trước Lille, sau đó tiếp tục là tâm điểm trong chiến thắng 2-1 trước Brest tại Ligue 1. Thi đấu ở cánh phải, cầu thủ người Brazil được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận, khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi của Lyon chỉ sau thời gian ngắn hòa nhập.

Những con số thống kê cho thấy vì sao Endrick được đánh giá cao đến vậy. Anh là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất đội với 4 cú sút, trong đó có 2 lần trúng đích.

Endrick cũng dẫn đầu về số pha rê bóng, thắng nhiều tranh chấp tay đôi nhất và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất cho đồng đội. Không chỉ tấn công, anh còn đóng góp tích cực vào khâu phòng ngự với các tình huống đánh chặn và tắc bóng hiệu quả.

Báo L'Equipe mô tả màn trình diễn này là “hoàn hảo”, nhấn mạnh khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ, sức mạnh và sự táo bạo trong xử lý. Endrick mang đến cho Lyon thứ năng lượng mà đội bóng này đã thiếu trong nhiều tuần: sự bùng nổ cá nhân đi kèm hiệu quả tập thể.

Endrick dần cho thấy giá trị.

Sau trận đấu, Endrick không giấu được sự phấn khích khi nói về bầu không khí tại Groupama. Anh thừa nhận chưa từng tưởng tượng mình sẽ được chơi bóng trước một khán đài cuồng nhiệt như vậy và coi đây là “một trận đấu hoàn hảo”.

Dù chưa ghi bàn tại Ligue 1, tiền đạo trẻ khẳng định ưu tiên của anh là giúp đội bóng, dù bằng bàn thắng, kiến tạo hay hỗ trợ phòng ngự.

HLV Paulo Fonseca dành nhiều lời khen cho học trò mới. Ông đánh giá Endrick là “cầu thủ độc nhất”, đặc biệt mạnh ở các tình huống cá nhân. Tuy nhiên, Fonseca cũng nhấn mạnh rằng cầu thủ 19 tuổi vẫn cần cải thiện thể lực và sự ổn định, bởi Endrick gần như không thi đấu nhiều trong giai đoạn đầu mùa và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Sự xuất hiện của Endrick không chỉ gây ấn tượng với người hâm mộ Lyon mà còn khiến các đối thủ dè chừng. Trợ lý HLV Julien Lachuer của Brest thừa nhận Lyon sở hữu một cầu thủ có thể tạo khác biệt, và “hiệu ứng Endrick” sẽ còn khiến nhiều đội bóng khác gặp khó khăn.

Trong bối cảnh Lyon cần thêm nguồn cảm hứng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Endrick đang mang đến niềm tin rõ rệt. Hai trận đấu là quá ít để kết luận về tương lai dài hạn, nhưng đủ để khẳng định rằng: Lyon đã tìm thấy một ngòi nổ mới, và Endrick đang bước những bước đầu đầy thuyết phục trên hành trình khẳng định mình ở châu Âu.