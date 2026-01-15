Endrick đúng khi rời Real Madrid

Quyết định rời Real Madrid theo dạng cho mượn của Endrick cho thấy sự đúng đắn, khi tiền đạo người Brazil nhanh chóng trở thành hiện tượng mới tại Ligue 1.

Endrick rạng rỡ khi ghi bàn đầu tiên cho Lyon.

Chỉ sau thời gian ngắn cập bến Lyon, Endrick chiếm trọn sự chú ý. Trận ra mắt tại Cúp Quốc gia Pháp gặp Lille là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của tài năng trẻ người Brazil: cú sút đầu tiên đưa bóng dội cột dọc, pha dứt điểm tiếp theo khiến hàng thủ đối phương chao đảo.

Đáng chú ý, pha lập công đầu tiên của Endrick cho Lyon giúp đội bóng giành chiến thắng 2-1 trước Lille, qua đó giành quyền đi tiếp. Theo AS, các đồng đội tại Lyon đều ấn tượng với tinh thần thi đấu, sự quyết liệt và khát khao thể hiện của chân sút 19 tuổi trong cả tập luyện lẫn thi đấu.

Sự hứng khởi là điều Endrick cảm nhận rõ rệt. Chia sẻ trên các kênh truyền thông của CLB, anh dành nhiều lời khen cho HLV Paulo Fonseca, người đóng vai trò then chốt trong quá trình hòa nhập.

Endrick cho biết Fonseca không chỉ là một chiến lược gia giỏi, mà còn tạo cảm giác gần gũi, giúp anh nhanh chóng hiểu rõ vai trò và vị trí có thể đảm nhiệm trong đội hình.

Endrick gây ấn tượng tại Lyon.

Tầm ảnh hưởng của Endrick còn thể hiện rõ trên các khán đài. Trận đấu gặp Brest ngày 18/1 tại sân Groupama được dự báo sẽ chật kín khán giả. Lyon bán gần 50.000 vé chỉ trong thời gian ngắn, trong khi trước đó, lượng khán giả trung bình hiếm khi vượt mốc 43.000 người.

Làn sóng hâm mộ Endrick đang lan rộng, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về lượt truy cập website, yêu cầu tác nghiệp của truyền thông quốc tế và các lời mời phỏng vấn dành cho cầu thủ trẻ này.

Chỉ một trận đấu cũng đủ để khẳng định lựa chọn ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân của Endrick là bước đi hợp lý. Với cá nhân tiền đạo này, anh đặt ra hai mục tiêu rõ ràng tại Lyon: trở lại Real Madrid vào mùa hè với vị thế vững vàng hơn, đồng thời gây ấn tượng để cạnh tranh suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Việc được thi đấu thường xuyên, thậm chí chiếm suất đá chính ngay từ đầu, là điều mà Endrick khó có được tại Bernabeu ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh Lyon gặp nhiều khó khăn về tài chính và nhân sự hàng công bị sứt mẻ, Endrick được kỳ vọng sẽ là điểm tựa giúp đội bóng vượt qua giai đoạn thử thách. Và với những gì đang diễn ra, “canh bạc” mang tên Endrick hoàn toàn có thể trở thành một trong những thương vụ đáng nhớ nhất mùa giải.

