Cảnh mù mịt ở trận đấu của Bayern

  • Thứ năm, 15/1/2026 06:53 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Rạng sáng 15/1, màn so tài giữa Bayern Munich và Cologne thuộc vòng 17 Bundesliga phải tạm dừng chỉ sau 4 phút thi đấu bởi không ai còn nhìn thấy gì trên sân.

Cảnh hỗn loạn tại sân RheinEnergieStadion.

Tại RheinEnergieStadion, bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi pháo sáng và khói từ khán đài phủ kín mặt sân. Trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá, làn khói dày đặc không thể tan kịp, khiến khiến cầu thủ và trọng tài hầu như không thể nhìn thấy gì trên sân.

Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu khi các cầu thủ, trong đó có Harry Kane và đồng đội, không thể thi đấu an toàn. Khán giả trên khán đài cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi gần như không thể theo dõi diễn biến. Trận đấu bị gián đoạn gần 9 phút trước khi trở lại, sau khi màn sương khói từ pháo sáng dần tan bớt.

Những ngày qua, thời tiết khắc nghiệt tại Đức ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch thi đấu, khi hàng loạt trận bị hoãn do tuyết, băng và các vấn đề an toàn tại sân vận động.

Khi bóng lăn trở lại, Cologne bất ngờ vươn lên dẫn trước, nhưng Bayern cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Serge Gnabry gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Kim Min-jae và Lennart Karl ghi thêm hai bàn trong 20 phút cuối, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giúp Bayern nới rộng khoảng cách lên 9 điểm ở ngôi đầu bảng và tiếp tục duy trì thành tích bất bại, trong khi Cologne tụt xuống vị trí 12, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.

Sếp Bayern nói Real 'điên' khi sa thải Alonso

Giám đốc Thể thao của Bayern Munich, Christoph Freund, bày tỏ sự ngạc nhiên lớn trước quyết định sa thải Xabi Alonso từ Real Madrid.

31:1861 hôm qua

Bayern thắng 8-1 trong trận đầu năm mới

Rạng sáng 12/1, sau kỳ nghỉ đông dài ba tuần, gã khổng lồ xứ Bavaria gửi đi thông điệp đanh thép đến các đối thủ bằng màn "hủy diệt" Wolfsburg không thương tiếc ở vòng 16 Bundesliga.

04:23 12/1/2026

Thần đồng Bayern Munich đổi đời

Bayern Munich đang lên kế hoạch giữ chân Lennart Karl, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Đức hiện nay.

06:19 7/1/2026

