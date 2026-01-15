Cảnh mù mịt ở trận đấu của Bayern

Rạng sáng 15/1, màn so tài giữa Bayern Munich và Cologne thuộc vòng 17 Bundesliga phải tạm dừng chỉ sau 4 phút thi đấu bởi không ai còn nhìn thấy gì trên sân.

Cảnh hỗn loạn tại sân RheinEnergieStadion.

Tại RheinEnergieStadion, bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi pháo sáng và khói từ khán đài phủ kín mặt sân. Trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá, làn khói dày đặc không thể tan kịp, khiến khiến cầu thủ và trọng tài hầu như không thể nhìn thấy gì trên sân.

Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu khi các cầu thủ, trong đó có Harry Kane và đồng đội, không thể thi đấu an toàn. Khán giả trên khán đài cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi gần như không thể theo dõi diễn biến. Trận đấu bị gián đoạn gần 9 phút trước khi trở lại, sau khi màn sương khói từ pháo sáng dần tan bớt.

Những ngày qua, thời tiết khắc nghiệt tại Đức ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch thi đấu, khi hàng loạt trận bị hoãn do tuyết, băng và các vấn đề an toàn tại sân vận động.

Khi bóng lăn trở lại, Cologne bất ngờ vươn lên dẫn trước, nhưng Bayern cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Serge Gnabry gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Kim Min-jae và Lennart Karl ghi thêm hai bàn trong 20 phút cuối, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giúp Bayern nới rộng khoảng cách lên 9 điểm ở ngôi đầu bảng và tiếp tục duy trì thành tích bất bại, trong khi Cologne tụt xuống vị trí 12, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm.