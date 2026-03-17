Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Hot girl bóng đá' Trần Thị Duyên gây chú ý

  • Thứ ba, 17/3/2026 11:29 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Hậu vệ Trần Thị Duyên trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Hình ảnh thu hút của Trần Thị Duyên.

Trong bức ảnh chụp tại phòng gym, nữ cầu thủ sinh năm 2000 khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn nhưng không kém phần cuốn hút. Phong cách đời thường, giản dị song vẫn nổi bật giúp Trần Thị Duyên ghi điểm mạnh mẽ.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết nhận về hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ của nữ cầu thủ, gọi cô là "hot girl bóng đá". Không ít ý kiến còn ấn tượng trước sự cân bằng giữa chuyên môn thi đấu và hình ảnh cá nhân mà cô xây dựng.

Ở tuổi 25, Trần Thị Duyên tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong nhiều giải đấu lớn. Trong năm qua, cô thường xuyên được trao cơ hội đá chính tại các giải khu vực và quốc tế.

Ngoài sân cỏ, Trần Thị Duyên được yêu mến nhờ ngoại hình tươi tắn, gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng sáng. Với chiều cao 1,59 m, cô sở hữu vóc dáng cân đối nhờ duy trì luyện tập đều đặn.

Trần Thị Duyên theo đuổi phong cách thể thao pha street style, khi năng động với croptop, jeans ôm, lúc lại nữ tính trong những chiếc váy tối giản. Bên cạnh hoạt động thi đấu chuyên môn, cô còn tham gia quảng cáo, chụp hình thời trang.

Hiểu Phong

Trần Thị Duyên Trần Thị Duyên

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý