Bayern thắng 8-1 trong trận đầu năm mới

Rạng sáng 12/1, sau kỳ nghỉ đông dài ba tuần, gã khổng lồ xứ Bavaria gửi đi thông điệp đanh thép đến các đối thủ bằng màn "hủy diệt" Wolfsburg không thương tiếc ở vòng 16 Bundesliga.

Bayern thắng dễ Wolfsburg 8-1 ở Bundesliga.

Ai cũng biết Bayern rất mạnh so với phần còn lại của Bundesliga, nhưng tỷ số 8-1 vẫn khiến không ít người sửng sốt về sự áp đảo tuyệt đối của thầy trò Vincent Kompany trong năm mới 2026.

Dẫu vậy, dù trận đấu kết thúc với một tỷ số không tưởng, 45 phút đầu tiên tại Allianz Arena không hề trải đầy hoa hồng cho đội chủ nhà. Bayern sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 5 sau áp lực nghẹt thở của Michael Olise khiến Kilian Fischer lúng túng phản lưới nhà.

Tuy nhiên, "Bầy sói" không dễ dàng cam chịu số phận. Phút 13, Pejcinovic khiến Manuel Neuer phải vào lưới nhặt bóng bằng cú dứt điểm quyết đoán. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Luis Diaz ở phút 30, Bayern mới có thể tái lập thế dẫn bàn.

Sang hiệp hai, cơn thịnh nộ của "Hùm xám" bắt đầu. Nếu hiệp một là sự cân bằng tương đối, thì hiệp hai lại là câu chuyện "kinh dị" đối với hàng thủ Wolfsburg. Bayern Munich trình diễn một thứ bóng đá tấn công ở đẳng cấp cao nhất, ghi thêm tới 6 bàn thắng để tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa.

Michael Olise khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng một cú đúp. Harry Kane tiếp tục chứng minh mình là "cỗ máy săn bàn" không thể ngăn cản khi ghi bàn nâng tỷ số lên 6-1, qua đó cán mốc 20 bàn thắng chỉ sau 16 trận.

Wolfsburg nhận thất bại đáng xấu hổ trước Bayern.

Với pha lập công này, Kane đi vào lịch sử Bundesliga khi là cầu thủ thứ hai (sau huyền thoại Timo Konietzka) ghi ít nhất 20 bàn trong cả ba mùa giải đầu tiên thi đấu tại Đức. Những cái tên khác như Goretzka, Guerreiro cùng pha phản lưới của Moritz Jenz hoàn tất chiến thắng ấn tượng cho Bayern.

Chiến thắng này cũng giúp Bayern thiết lập cột mốc mới, khi ghi được 63 bàn thắng chỉ sau 16 vòng đấu. Đáng sợ hơn, họ vẫn còn một trận chưa đấu với Cologne vào ngày 14/1. Với 44 điểm sau 16 trận, Bayern Munich hiện bỏ xa đội xếp thứ hai là Dortmund tới 11 điểm.

Cách họ nghiền nát đối thủ ngay trong trận mở màn năm 2026 cho thấy chức vô địch có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong một ngày mà "Hùm xám" thức tỉnh, Bundesliga đơn giản là không có đối thủ.