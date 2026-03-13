Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá nữ Malaysia, Indonesia từ chối dự ASIAD 2026

  • Thứ sáu, 13/3/2026 21:07 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Đội tuyển nữ Malaysia quyết định không tham dự môn bóng đá tại Á vận hội 2026, sau khi ban tổ chức thay đổi quy định và gửi lời mời quá muộn.

Malaysia sẽ không dự môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026.

Hội đồng Olympic châu Á từng dự định giới hạn số đội tham dự môn bóng đá tại Á vận hội 2026. Theo phương án ban đầu, chỉ 16 đội nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 và 12 đội nữ giành quyền dự Asian Cup nữ 2026 mới được phép tranh tài tại đại hội.

Tuy nhiên, sau khi vấp phải sự phản đối từ một số Liên đoàn thành viên, Hội đồng Olympic châu Á thay đổi quyết định và cho phép các quốc gia tự do đăng ký tham dự môn bóng đá tại Á vận hội.

Dù vậy, thông báo dành cho Malaysia đến quá muộn. Giám đốc Kỹ thuật bóng đá nữ, bà Soleen Al-Zoubi cho biết đội tuyển xây dựng lịch thi đấu và kế hoạch hoạt động từ trước nên không thể điều chỉnh vào phút chót.

"Chúng tôi lên kế hoạch cho đội tuyển và giải quốc nội từ lâu. Á vận hội không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, nên việc tập trung đội tuyển ngoài những ngày FIFA cho phép sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch trong năm", bà Soleen cho biết.

Theo bà, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chỉ nhận được thông tin về khả năng tham dự Á vận hội vào tháng trước, khi các khâu chuẩn bị về tài chính, hậu cần và lịch thi đấu đã được sắp xếp xong.

Bà Soleen thừa nhận quyết định này có thể khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng Malaysia không phải trường hợp duy nhất rút lui. Một số đội tuyển khác như tuyển nữ Indonesia và tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc) cũng không tham dự vì lý do tương tự.

Trong khi đó, tuyển nam Malaysia chưa đưa ra quyết định về việc có tham dự môn bóng đá nam tại Á vận hội 2026 hay không.

Thay đổi của môn bóng đá ở ASIAD 2026

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) quyết định bỏ quy định hạn chế số đội tham dự môn bóng đá tại ASIAD 2026.

15 giờ trước

Bóng đá Việt Nam, Thái Lan được đặc cách dự ASIAD 2026

Việt Nam góp mặt tại ASIAD 2026 ở cả nội dung bóng đá nam và nữ, trong đó đội nam tham dự với lực lượng U21 nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn.

10:45 11/2/2026

U23 Thái Lan chốt HLV trưởng đến ASIAD

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai Dumrongongtrakun, gia hạn hợp đồng dẫn dắt U23 Thái Lan đến hết môn bóng đá nam ASIAD 20 tại Nhật Bản.

14:05 22/1/2026

Hiểu Phong

Malaysia Malaysia

