U23 Thái Lan chốt HLV trưởng đến ASIAD

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai Dumrongongtrakun, gia hạn hợp đồng dẫn dắt U23 Thái Lan đến hết môn bóng đá nam ASIAD 20 tại Nhật Bản.

HLV Thawachai Dumrongongtrakun tiếp tục được FAT trọng dụng.

Theo bản hợp đồng mới, ông Thawachai sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khép lại.

HLV Thawachai Dumrongongtrakun được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan từ tháng 7/2025. Kể từ đó, ông cùng các học trò trải qua lịch thi đấu dày đặc ở nhiều đấu trường quan trọng trong khu vực và châu lục.

U23 Thái Lan tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia, vòng loại U23 châu Á, môn bóng đá nam SEA Games, và gần đây nhất là vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia.

Quyết định gia hạn hợp đồng phản ánh mong muốn duy trì sự ổn định của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trong công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia. FAT đánh giá cao quá trình làm việc liên tục của ban huấn luyện, cũng như khả năng tổ chức và quản lý đội bóng của HLV Thawachai Dumrongongtrakun trong giai đoạn vừa qua.

Trong năm 2026, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ bước vào chu kỳ chuẩn bị mới với các đợt tập trung và thi đấu giao hữu theo lịch FIFA Days. Trọng tâm lớn nhất của kế hoạch là ASIAD 20, giải đấu do Nhật Bản đăng cai, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10.

ASIAD được xem là cột mốc quan trọng đối với bóng đá trẻ Thái Lan, nơi đội tuyển U23 có cơ hội cọ xát ở cấp độ châu lục và đánh giá chiều sâu lực lượng. Việc giữ nguyên HLV trưởng đến hết giải đấu này cho thấy FAT ưu tiên tính liên tục và sự nhất quán trong định hướng phát triển, thay vì những thay đổi ngắn hạn trên băng ghế huấn luyện.