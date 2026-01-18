Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fanpage Thái Lan lại đánh giá thấp U23 Việt Nam

  • Chủ nhật, 18/1/2026 18:23 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trang Buriram Prankster gây chú ý khi đưa ra nhận định bị cho là đánh giá thấp U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vào bán kết với phong độ thuyết phục, nhưng thường xuyên bị fanpage Thái Lan đánh giá thấp.

Fanpage bóng đá Thái Lan sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi đăng tải câu hỏi mang tính hoài nghi: "Liệu Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc để vào chung kết hay không?".

Bài viết mô tả cuộc đối đầu Việt Nam - Trung Quốc rất đáng xem, gọi đây là màn so tài giữa hai ngựa ô, trong đó U23 Trung Quốc được ví như gã khổng lồ của bóng đá trẻ châu Á, còn U23 Việt Nam chỉ được xem là một đại diện Đông Nam Á đang có phong độ cao và cần được kiểm chứng bản lĩnh ở thử thách lớn hơn.

Fanpage này cho rằng trận đấu sắp tới sẽ là bài kiểm tra thật sự cho U23 Việt Nam, nhằm xác định liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik có đủ tầm vóc để tiến vào trận chung kết. Cách dùng từ và góc nhìn của Buriram Prankster nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Buriram Prankster đưa ra dự đoán bất lợi cho U23 Việt Nam. Từ đầu giải, fanpage này liên tục có những nhận định đi ngược với kết quả thực tế. Điển hình là ở tứ kết, Buriram Prankster dự đoán U23 Việt Nam sẽ thua đậm U23 UAE với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược khi U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ.

Bên dưới bài đăng, nhiều cổ động viên Việt Nam để lại bình luận mang tính mỉa mai, cho rằng Buriram Prankster "đoán đâu trật đó". Không ít ý kiến ví fanpage này như "Pele của bóng đá Thái Lan", ám chỉ khả năng dự đoán luôn phản tác dụng. Một số CĐV khác hài hước cho rằng mỗi lần Buriram Prankster đánh giá thấp U23 Việt Nam lại vô tình trở thành "điềm lành" cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1 vì thế không chỉ nóng trên sân cỏ, mà còn tiếp tục khuấy động làn sóng tranh luận sôi nổi từ truyền thông và người hâm mộ khu vực.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam phải rút ra bài học từ Uzbekistan

Thất bại của U23 Uzbekistan trước U23 Trung Quốc tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 là lời cảnh báo rõ ràng nhất dành cho U23 Việt Nam.

1 giờ trước

AFC chỉ ra khác biệt giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tạo nên màn so tài hội tụ đầy đủ yếu tố tương phản rõ nét giữa tấn công và phòng ngự.

2 giờ trước

Trò tâm lý của thủ môn U23 Trung Quốc

Thủ thành Li Hao trở thành tâm điểm chú ý khi góp công lớn giúp U23 Trung Quốc giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    HLV Premier League thu 7 sap bi sa thai hinh anh

    HLV Premier League thứ 7 sắp bị sa thải

    16 phút trước 18:42 18/1/2026

    0

    Tương lai của HLV Oliver Glasner rơi vào tình trạng báo động, chỉ ít ngày sau khi nhà cầm quân người Áo công khai xác nhận chia tay Crystal Palace vào cuối mùa giải.

    Real Madrid doi dien su that o Bernabeu hinh anh

    Real Madrid đối diện sự thật ở Bernabeu

    45 phút trước 18:13 18/1/2026

    0

    Tiếng la ó dữ dội từ khán đài Bernabeu trong trận gặp Levante khiến các cầu thủ Real Madrid choáng váng, đồng thời phơi bày rạn nứt âm ỉ giữa CLB và chính những người từng tự nhận là “Madridista”.

    Khi Harry Maguire buoc moi hoai nghi im lang hinh anh

    Khi Harry Maguire buộc mọi hoài nghi im lặng

    49 phút trước 18:09 18/1/2026

    0

    Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City hôm 17/1, Harry Maguire không chỉ chơi một trận xuất sắc mà còn buộc mọi hoài nghi quanh mình phải im lặng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý