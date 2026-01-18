Fanpage Thái Lan lại đánh giá thấp U23 Việt Nam

Trang Buriram Prankster gây chú ý khi đưa ra nhận định bị cho là đánh giá thấp U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vào bán kết với phong độ thuyết phục, nhưng thường xuyên bị fanpage Thái Lan đánh giá thấp.

Fanpage bóng đá Thái Lan sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi đăng tải câu hỏi mang tính hoài nghi: "Liệu Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc để vào chung kết hay không?".

Bài viết mô tả cuộc đối đầu Việt Nam - Trung Quốc rất đáng xem, gọi đây là màn so tài giữa hai ngựa ô, trong đó U23 Trung Quốc được ví như gã khổng lồ của bóng đá trẻ châu Á, còn U23 Việt Nam chỉ được xem là một đại diện Đông Nam Á đang có phong độ cao và cần được kiểm chứng bản lĩnh ở thử thách lớn hơn.

Fanpage này cho rằng trận đấu sắp tới sẽ là bài kiểm tra thật sự cho U23 Việt Nam, nhằm xác định liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik có đủ tầm vóc để tiến vào trận chung kết. Cách dùng từ và góc nhìn của Buriram Prankster nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Buriram Prankster đưa ra dự đoán bất lợi cho U23 Việt Nam. Từ đầu giải, fanpage này liên tục có những nhận định đi ngược với kết quả thực tế. Điển hình là ở tứ kết, Buriram Prankster dự đoán U23 Việt Nam sẽ thua đậm U23 UAE với tỷ số 0-3. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược khi U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ.

Bên dưới bài đăng, nhiều cổ động viên Việt Nam để lại bình luận mang tính mỉa mai, cho rằng Buriram Prankster "đoán đâu trật đó". Không ít ý kiến ví fanpage này như "Pele của bóng đá Thái Lan", ám chỉ khả năng dự đoán luôn phản tác dụng. Một số CĐV khác hài hước cho rằng mỗi lần Buriram Prankster đánh giá thấp U23 Việt Nam lại vô tình trở thành "điềm lành" cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1 vì thế không chỉ nóng trên sân cỏ, mà còn tiếp tục khuấy động làn sóng tranh luận sôi nổi từ truyền thông và người hâm mộ khu vực.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

