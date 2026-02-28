Lịch thi đấu khốc liệt của Newcastle khi bốc trúng Barca

Chỉ trong chưa đầy 3 tuần, Newcastle United phải liên tiếp chạm trán Manchester United, Manchester City, Barcelona, Chelsea và Sunderland trên 3 đấu trường.

Newcastle chuẩn bị bước vào chuỗi trận khắc nghiệt nhất từ đầu mùa.

Tháng 3 đang mở ra thử thách khắc nghiệt bậc nhất mùa giải với Newcastle United. Trong vòng 18 ngày, đội bóng của HLV Eddie Howe bước vào chuỗi 6 trận đấu trải dài ở Premier League, FA Cup và Champions League, với mật độ dày đặc cùng chất lượng đối thủ ở mức cao nhất.

Hành trình bắt đầu ngày 5/3 khi Newcastle tiếp Manchester United tại Premier League. Ba ngày sau, họ tiếp tục ở lại sân nhà để chạm trán Manchester City tại FA Cup. Chưa kịp nghỉ ngơi, "Chích chòe" bước vào hai lượt trận knock-out Champions League gặp Barcelona, lần lượt vào khoảng 11/3 và 19/3.

Xen giữa hai cuộc đối đầu với đại diện Tây Ban Nha là chuyến làm khách trước Chelsea tại Premier League ngày 15/3. Chuỗi trận khốc liệt khép lại vào ngày 22/3 bằng trận derby Tyne-Wear với Sunderland, cuộc đấu luôn mang tính danh dự và áp lực lớn với người hâm mộ vùng Đông Bắc nước Anh.

Sáu trận trong 18 ngày đồng nghĩa Newcastle gần như phải thi đấu 3 ngày một trận. Thử thách không chỉ nằm ở đẳng cấp đối thủ mà còn ở khả năng duy trì thể lực và sự ổn định.

Manchester United và Chelsea là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải quốc nội. Manchester City luôn là bài toán khó ở mọi đấu trường. Barcelona lại là thách thức đỉnh cao tại châu Âu.

Giai đoạn này có thể định hình cả mùa giải của Newcastle. Kết quả tại Premier League sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng. FA Cup là cơ hội danh hiệu. Champions League đòi hỏi bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

Tháng 3 vì thế không đơn thuần là lịch thi đấu dày đặc. Đó là phép thử toàn diện với tham vọng, lực lượng và khả năng xoay tua của Eddie Howe. Nếu vượt qua, Newcastle có thể bước vào giai đoạn cuối mùa với vị thế khác hẳn. Nếu hụt hơi, cái giá phải trả sẽ không nhỏ.

