Phản ứng của Pep Guardiola khi chỉ kém Arsenal 2 điểm

Sau chiến thắng 2-1 trước Newcastle rạng sáng 22/2, HLV Pep Guardiola của Man City bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Highlights Man City 2-1 Newcastle Rạng sáng 22/2, Man City vượt qua Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 27 Premier League.

Phát biểu sau trận, HLV Guardiola đánh giá đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mùa giải, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của 3 điểm giành được trong giai đoạn nước rút căng thẳng.

"Chiến thắng hôm nay cực kỳ quan trọng. Newcastle là một đội bóng tuyệt vời. Thực sự, Man City đã trải qua một trận rất khó chơi, nhưng các cầu thủ của tôi thể hiện phong độ không thể tin nổi", Guardiola chia sẻ.

Khi được hỏi về việc Man City thường tăng tốc đúng thời điểm quyết định, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi thắng hôm nay, trước đó hòa Tottenham, mọi thứ diễn ra từng bước một. 70% cầu thủ của tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh áp lực như thế này, và tôi cũng không ra sân thi đấu. Chúng tôi hiểu rằng mọi trận còn lại của mùa giải đều sẽ căng thẳng như vậy, đặc biệt là năm trận sân nhà cuối cùng".

HLV Guardiola hạnh phúc sau chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong vòng hai tuần, Man City thu hẹp khoảng cách đáng kể với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League. Hôm 7/2, thầy trò Guardiola còn kém “Pháo thủ” tận 9 điểm. Nhưng sau trận thắng Newcastle, Man City hiện chỉ còn cách Arsenal 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Nếu Arsenal không thể đánh bại Tottenham ở trận đấu đêm 22/2, Man City tràn trề cơ hội soán ngôi đối thủ khi nắm trong tay một trận chưa đấu. Khi đó, áp lực sẽ đổ dồn lên phía thầy trò HLV Mikel Arteta.

Arsenal và Man City còn trận đại chiến có tính quyết định trong cuộc đua vô địch Premier League vào ngày 18/4 tại sân Etihad. Thống kê chỉ ra Man City thắng 16 trong tổng số 19 lần chạm mặt Arsenal trên sân nhà tại Premier League, con số khiến các cổ động viên "Pháo thủ" lo lắng.

Ở mùa giải 2023/24, Man City từng tạo nên chuỗi 9 trận thắng liên tiếp để vô địch Premier League ngay trước mũi Arsenal. Nếu thắng tất cả các trận còn lại ở mùa này, thầy trò Guardiola hoàn toàn có thể một lần nữa khiến "Pháo thủ" ôm hận trong cuộc đua đến ngôi vương.

