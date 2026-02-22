Pha ghi bàn khó tin của sao trẻ MU

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel ghi bàn thắng rất đẹp giúp U18 MU đè bẹp U18 Wolves 3-1.

Bàn thắng từ góc hẹp của cầu thủ trẻ MU Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.

JJ Gabriel đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại học viện Carrington. Trong trận đấu của đội U18 Manchester United cuối tuần qua, tài năng 15 tuổi ghi một bàn thắng đẹp mắt, tiếp tục khẳng định vị thế "viên ngọc" sáng giá nhất lò đào tạo.

Tình huống diễn ra khi Gabriel nhận bóng từ Daniel Armer ở rìa vùng cấm. Giữa vòng vây hậu vệ đối phương, anh xoay trở khéo léo trước khi dẫn bóng sát đường biên ngang. Ở góc sút hẹp, Gabriel tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, bóng dội mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới. Một pha xử lý cho thấy sự tự tin và kỹ thuật vượt xa tuổi 15.

Không dừng lại ở đó, Gabriel còn ghi thêm một bàn từ chấm phạt đền trong hiệp hai, góp phần giúp U18 MU giành chiến thắng 3-1. Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên 16.

HLV đội một Michael Carrick tiếp tục có mặt trên khán đài theo dõi. Gabriel từng được tập cùng đội hình chính và đang dần tạo sức ép cạnh tranh cho tương lai. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn muốn anh phát triển theo đúng lộ trình, tránh đẩy lên quá sớm.

Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, sinh tại London. Anh từng có thời gian tập luyện ở Chelsea, Arsenal và West Ham trước khi gia nhập MU năm 2022. Gia đình chuyển tới Manchester khi anh 9 tuổi, và ở tuổi 11, Gabriel ký hợp đồng với MU cùng con trai Cristiano Ronaldo.

Tài năng, bản lĩnh và phong thái tự tin giúp Gabriel nổi bật giữa thế hệ trẻ. Nhưng tại Old Trafford, sự kiên nhẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Thời điểm của anh có thể chưa đến ngay lập tức, song tương lai phía trước đang mở rộng.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.