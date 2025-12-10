Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thần đồng 15 tuổi của MU lập kỷ lục ở Old Trafford

  • Thứ tư, 10/12/2025 09:10 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Không có Kai Rooney, cũng chẳng thấy Jacey Carrick, nhưng sân Old Trafford vẫn bùng sáng bởi cái tên JJ Gabriel.

JJ Gabriel mới 15 tuổi nhưng là trụ cột của U18 MU.

Tài năng 15 tuổi ghi bàn thắng duy nhất, giúp U18 Manchester United vượt qua Peterborough ở vòng ba FA Youth Cup. JJ Gabriel cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất CLB lập công tại đấu trường này.

Bàn thắng đến ở phút 22, khi Nathaniel Junior Brown nhả bóng ra mép vùng cấm và Gabriel đặt lòng một chạm chuẩn xác vào góc xa. Pha dứt điểm lạnh lùng nối dài phong độ chói sáng của cậu bé sinh tháng 10/2009 với 11 bàn trong 12 trận, trong đó có cú hat-trick vào lưới U18 Liverpool.

Gabriel mới học lớp 10 nhưng thu hút sự chú ý từ các CLB và nhãn hàng lớn. Cậu trở thành khách hàng của Nike từ năm 11 tuổi. Không ngạc nhiên khi Barcelona tìm cách đưa viên ngọc thô này rời Manchester. Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng Barca tự tin lôi kéo Gabriel về La Masia.

Tuy nhiên, MU sớm có động thái giữ chân. Giám đốc Thể thao Jason Wilcox thuyết phục cậu gia hạn ít nhất hai năm. HLV Ruben Amorim thậm chí có cuộc gặp riêng với Gabriel và đưa cầu thủ trẻ hai lần lên tập cùng đội một.

Theo Manchester Evening News, nhiều người trong nội bộ MU tin rằng Gabriel có thể là tài năng xuất chúng nhất mà học viện từng sản sinh.

MU gây sốc với Ramos

Sergio Ramos đứng trước cơ hội lần đầu đặt tiên chân đến Premier League khi hợp đồng với Monterrey hết hạn vào cuối tháng 12.

3 giờ trước

Cột mốc siêu hiếm của Fernandes

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves thuộc vòng 15 Premier League.

14 giờ trước

Đây mới là Mount phiên bản 60 triệu bảng

Giữa một tập thể dao động, Mason Mount - người được "Quỷ đỏ" chiêu mộ với giá 60 triệu bảng - đang gợi lại phiên bản mà MU tưởng rằng họ đã mua từ 2023.

23 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

MU MU

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý