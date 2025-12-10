Thần đồng 15 tuổi của MU lập kỷ lục ở Old Trafford

Không có Kai Rooney, cũng chẳng thấy Jacey Carrick, nhưng sân Old Trafford vẫn bùng sáng bởi cái tên JJ Gabriel.

JJ Gabriel mới 15 tuổi nhưng là trụ cột của U18 MU.

Tài năng 15 tuổi ghi bàn thắng duy nhất, giúp U18 Manchester United vượt qua Peterborough ở vòng ba FA Youth Cup. JJ Gabriel cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất CLB lập công tại đấu trường này.

Bàn thắng đến ở phút 22, khi Nathaniel Junior Brown nhả bóng ra mép vùng cấm và Gabriel đặt lòng một chạm chuẩn xác vào góc xa. Pha dứt điểm lạnh lùng nối dài phong độ chói sáng của cậu bé sinh tháng 10/2009 với 11 bàn trong 12 trận, trong đó có cú hat-trick vào lưới U18 Liverpool.

Gabriel mới học lớp 10 nhưng thu hút sự chú ý từ các CLB và nhãn hàng lớn. Cậu trở thành khách hàng của Nike từ năm 11 tuổi. Không ngạc nhiên khi Barcelona tìm cách đưa viên ngọc thô này rời Manchester. Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng Barca tự tin lôi kéo Gabriel về La Masia.

Tuy nhiên, MU sớm có động thái giữ chân. Giám đốc Thể thao Jason Wilcox thuyết phục cậu gia hạn ít nhất hai năm. HLV Ruben Amorim thậm chí có cuộc gặp riêng với Gabriel và đưa cầu thủ trẻ hai lần lên tập cùng đội một.

Theo Manchester Evening News, nhiều người trong nội bộ MU tin rằng Gabriel có thể là tài năng xuất chúng nhất mà học viện từng sản sinh.